Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 30-летием восстановления независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава турецкого государства написал на своей странице в Twitter.

"Искренне поздравляю Азербайджан, чье благополучие - это наше благополучие, радость - наша радость, свобода - наша свобода, судьба - наша судьба, горе - наше горе, с Днем восстановления независимости 18 октября",- написал Эрдоган.

Президент Турции добавил к публикации фото с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.