https://news.day.az/politics/1393303.html Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 30-летием восстановления независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава турецкого государства написал на своей странице в Twitter.
"Искренне поздравляю Азербайджан, чье благополучие - это наше благополучие, радость - наша радость, свобода - наша свобода, судьба - наша судьба, горе - наше горе, с Днем восстановления независимости 18 октября",- написал Эрдоган.
Президент Турции добавил к публикации фото с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре