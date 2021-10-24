Армен Саркисян в нескольких ипостасях: в диапазоне от Шарикова до Эллочки-людоедки

Есть масса известных литературных произведений, герои которых поражают и веселят читателя своей готовностью рассуждать на темы, явно им недоступные. Чего стоит хотя бы булгаковский Шариков, который решил поведать профессору Преображенскому свой анализ переписки Энгельса с Каутским?! Есть также описанные Ильфом и Петровым страдания Фимы Собак и Эллочки Щукиной, которые убедили себя в том, что заочно конкурируют с дочерью миллиардера Вандербильда в плане следованию последним веяниям моды.

Напомню, как "мстила" богатой американке Эллочка-людоедка. Она отрезала черную косу, перерасившись в рыжий цвет, но на том не остановилась. "Затем удалось подняться ещё на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки: по рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет", - говорится в известном романе.

Примеров такого рода можно привести множество, включив сюда и рогоносца Бонасье, который исполнял роль соглядатая, при этом считая, что одно его слово спасло Францию. Но все это - литературные произведения. То есть, плод фантазии авторов. Другое дело, что в реальной жизни, как выясняется, есть персонаж, готовый составить пусть заочную, но реальную конкуренцию Шарикову, Бонасье и Собак с Щукиной вместе взятым.

Это президент Армении Армен Саркисян. Да, тот самый, которого граждане РА иронично называют "Неуловимым Джо", как бы намекая на то, что проку от него, как от козла молока. Так или иначе, но традиционно исчезающий в самый критический для страны момент Саркисян, решил напомнить согражданам о своем существовании, выступив на "Саммите идей". Одно название мероприятия кричало о том, что президенту РА там априори делать нечего. Но он таки появился там.

Более того, он наговорил такого, что все вышеуказанные литературные персонажи, как говорится, отдыхают. Начал Армен, впрочем, с темы коронавируса. Чисто формально, замечу, с темы коронавируса. В итоге же, Саркисяна занесло в привычную стезю. Обронив фразу о том, что люди должны вести себя этично в период распространения коронавируса, он попытался бросить камень в огород нашей страны. Получилось у него, как это обычно бывает, крайне нелепо.

"Это напомнило мне одну из историй Киплинга о джунглях. Когда была большая опасность, и не было воды, все звери, даже львы и тигры, перестали драться и все вместе пошли к воде, к жизни. Когда во всем мире царил ковид, что было мировой трагедией, наши соседи не повели себя, подобно киплинговским героям, и у нас началась война", - сказал Саркисян. Это он как бы на 44-дневную войну намекает. На ту, которая началась после очередной провокации армянской стороны.

На ту, которая была неизбежна по причине нежелания официального Еревана прийти к мирному решению карабахской проблемы. Армянская сторона надеялась на то, что оккупация ею 20% территорий нашей страны будет вечной. Премьер-министр РА Пашинян верещал про то, что "Карабах - это Армения и точка". А тогдашний министр обороны Армении Тоноян и вовсе чуть ли не мамой клялся, что новая война закончится оккупацией новых территорий нашей страны.

Но война, как известно, закончилась разгромом армянской армии, крахом мифа о ее "непобедимости", красноречивым доказательством чего служит цифра в 10 000 дезертиров с армянской стороны. И тут, уж коли президент РА вспомнил Киплинга, не могу не заметить, что руководство Армении в ходе 44-дневной войны вело себя, как шакал Табаки. Да, тот самый, которого презирают все обитатели джунглей.И тот самый, который привык питаться объедками после Шерхана, попутно всегда жалуясь ему, распространяя сплетни.

Кстати, как известно, в конечном итоге волк Серый Брат убивает Табаки, сломав ему хребет. Вот и армянской армии был сломан хребет. Да, все могло быть иначе, но именно такой путь конфронтации и провокаций выбрала Армения, за что и поплатилась. И слышать теперь стенания ее президента, да еще и в такой глупой форме, смешно.Впрочем, Саркисян был в тот день в ударе и выдал еще одну "могучую" мысль, роднящую его с указанными выше литературными персонажами - Бонасье, Шариков, Щукина и Собак.

"Мир очень быстро меняется, есть много неопределенностей, он не однополярный и не биполярный, он намного сложнее. И мы пытаемся понять, как жить в этом новом глобальном, квантовом мире", - изрек Саркисян. Это были слова не руководителя США, Китая, России, ФРГ, Франции, Турции или Азербайджана. Это была речь президента Армении, которая была и остается самым политически, экономически, демографически, в общем, всячески отсталым государством Южного Кавказа.

Когда о теме изменений на мировой геополитической доске рассуждает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который добился реализации огромного количества важнейших для региона транспортных проектов, причем зачастую продавливая их вопреки желанию мировых держав, это звучит логично. Логично и уместно слышать рассуждения на эту тему от Президента нашей страны, которая одержала победу в 44-дневной войне, опять же вопреки планам и желанию мировых и региональных держав.

Наконец, уместны были бы такие речи от Президента Ильхама Алиева еще и потому, что Азербайджан является самым мощным, с политической, экономической и военной точки зрения государством, которое добивается реализации очередного грандиозного проекта под названием "Зангезурский коридор". Но когда размышлять на тему мировой геополитической многополярности пытается президент Армении, то звучит это как фраза Шарикова про переписку Энгельса с Каутским, как попытка Эллочки Щукиной конкурировать с миллиардершей Вандербильд, как утверждения соглядатая Бонасье о его способности одним своим словом спасти Францию.

Акпер Гасанов