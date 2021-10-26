Прошу Милли Меджлис присвоить Президенту Ильхаму Алиеву звание "Вечный Президент Азербайджана"

Как мы сообщали ранее, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече также присутствовал отец Национального героя шехида Шукюра Гамидова - Нариман Гамидов.

На встрече Нариман Гамидов выступил с интересным предложением:

"Господин Президент, чувствую себя счастливым оттого, что лично встречаюсь с Вами уже во второй раз. Я благодарю Аллаха за то, что он подарил Вас Азербайджану. Подарил Азербайджану такого полководца, такую всестороннюю личность, как Вы. Наш народ сплотился вокруг государства в единый кулак и сказал свое слово. Все эти события произошли под Вашим руководством, это знают все. Вы - незаменимый полководец, обладающий стальной волей и широкой душой. Пройденный Вами путь, одержанная Победа подтверждают мои слова. Уже давно ношу в своем сердце мысль, которую должен высказать. Прошу весь наш благодарный народ подтвердить и приветствовать мою мысль. Прошу наш законодательный орган - Милли Меджлис присвоить победоносному главнокомандующему, нашему Президенту господину Ильхаму Алиеву звание "Вечный Президент Азербайджана". Прошу и народ, и Милли Меджлис принять это", - сказал Нариман Гамидов.

"Я воспользуюсь своим правом вето, у меня есть такое право. Большое спасибо, благодарю, спасибо. Я признателен за эти искренние слова. Но для меня самая большая награда - это то, что вы находитесь здесь, радость и гордость в глазах бывших переселенцев. Вот самая большая награда для меня. Я говорил, что неоднократно встречался с вынужденными переселенцами. Представьте себе, было построено более 100 поселков, то есть, не домов, а поселков для вынужденных переселенцев. Я участвовал в открытии каждого из них, каждого. Во время встреч с переселенцами - я уже говорил об этом, еще раз хочу сказать, - видел, что надежды тают, иссякают. И это естественно, ведь прошло уже почти 30 лет, а вопрос не решается. Уже всем было понятно, что Армения не желает решать этот вопрос путем переговоров. Это причиняло мне боль, удручало. Эти встречи усиливали во мне убежденность в том, что мы должны любой ценой вернуться на наши земли. Больше нет этих взглядов, печальных мгновений, эти воспоминания остались позади. Бывшие вынужденные переселенцы живут уже с надеждой и гордостью. Вот самая большая награда для меня, и отныне важнейшая задача - реконструировать, восстановить эти земли.

Война закончилась. Правда, нас все еще вынуждают сражаться, и мы готовы. В любой форме, как говорится, на любой площадке - и на политической арене, и на поле боя. Мы уже показали, что ни перед кем не склоним голову. Но, наряду с этим, нас ожидает большая созидательная работа. Она должна проводиться на уровне, отвечающем Победе, одержанной в войне. Вообще, после этой исторической Победы обновление, модернизация нашей страны, проводимые реформы, борьба с негативными явлениями, конечно, должны перейти в совершенно новую плоскость. Потому что эта Победа показала всему миру, что мы - великий народ. В то же время она в хорошем смысле вынуждает нас идти вперед только по правильному пути. Мы пройдем этот путь вместе с вами, вместе со всей азербайджанской общественностью. В каком статусе я пойду по этой дороге, - второй вопрос. Главное, что я до конца жизни буду идти этой дорогой, иншаллах, вместе с вами", - заявил Президент Ильхам Алиев.