Визит Президента Турции показал всему миру, что Азербайджан не одинок

26 октября состоялся второй визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах, который показал всему миру, что Азербайджан не одинок. У нас есть турецкие братья.

Об этом Trend сообщил ветеран Службы госбезопасности, полковник в запасе Азер Гараев, передает Day.Az.

Он отметил, что в трудные дни турецкий народ во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом всегда был с Азербайджаном: "Аэропорт в Физули, в открытии которого приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, имеет большое значение как для экономики Карабаха, так и для стратегических целей. Эрдоган также заявил вчера во время своего выступления, что, увидев Международный аэропорт Физули, он не мог поверить, что на землях, заминированных и разрушенных армянами в период оккупации, менее чем за год можно такое построить".

Гараев также отметил, что быстрые строительные работы на освобожденных территориях являются одним из приоритетов развития Карабаха: "Строительство аэропорта в Физули имеет большое значение для туризма, так как теперь можно будет приехать в Карабах из любой страны мира. Открытие аэропортов Зангилан и Лачин в ближайшие годы приведет к развитию Азербайджана ".

Подчеркнув, что после окончания войны между Азербайджаном, Россией и Арменией было подписано трехстороннее заявление, Гараев напомнил, что Зангезурский коридор, фундамент которого был заложен 26 октября в рамках визита президента Турции в Карабах, также упомянут в заявлении.