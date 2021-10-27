Пашинян о делимитации границы с Азербайджаном

Россия должна участвовать в процессе уточнения армяно-азербайджанской границы, заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о заявлениях президента РФ, озвученных им в ходе заседания клуба "Валдай". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что имеющиеся у России советские карты нужны, что нужно вести по ним обсуждения.

"Это не означает, что этих карт нет в Армении. Россия, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, как посредник вовлечена в это дело и должна участвовать", - заявил премьер-министр Армении.

Он также подчеркнул, что в повестке имеются разные вопросы. Один из вопросов - урегулирование карабахского конфликта, другой - демаркация и делимитация границ между Арменией и Азербайджаном. "Для делимитации должны использоваться карты Советского Союза.Мы должны понять правовые основания этих карт, понять какие в их основе есть правовые основания", - сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без участия России.

"Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен кроме двух сторон и России", - сказал он. По словам Путина, "есть очень простые и прагматичные вещи, потому что в Генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период". "Вот основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон, там есть вещи, которые тоже требуют взаимных компромиссов, где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Так чтобы это было только признано, было понятно что это выгодно обеим сторонам", - заявил российский президент.