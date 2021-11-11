Все инициативы Азербайджана в сфере борьбы с коронавирусом должны быть оценены позитивно

Глобальный Бакинский форум - это очень активно развивающаяся площадка, на которой можно услышать не только мнение стран региона, заинтересованных лиц, но и, соответственно, стран, которые находятся за его пределами и имеют некоторую свою позицию в отношении ситуации в целом и каких-то частных деталей.

Об этом сказала Day.Az профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина, комментируя итоги прошедшего в Азербайджане Глобального Бакинского форума на тему "Мир после COVID-19".

"В таком сложном регионе, конечно, любой диалог очень предпочтителен и желателен. Безусловно, все страны, заинтересованные в этом диалоге, должны иметь площадку для коммуникации. Это также площадка для того, чтобы заключить определенное соглашение, провести проработку каких-то сложных вопросов. Это очень важная площадка для Баку, потому что здесь удается показать свои позиции, свое определенное лидерство, и, безусловно, сохранить статус страны, равноудаленной от всех. То есть, Баку проводит свой курс и, по большей части, ставит на первое место свои национальные интересы. В этом контексте, конечно, подобная площадка позволяет эти позиции подтвердить", - заявила профессор.

Она отметила, что в нынешний период эта площадка также используется для того, чтобы сверить часы в том, как проходит процесс борьбы с коронавирусом.

"Понятно, что страны выполняют регламенты, применяемые Всемирной организацией здравоохранения. Но, безусловно, при всем при этом, наверняка, есть какие-то особенности, которые нужно учитывать. Ну и кроме того, это вопрос, который позволяет прощупать, насколько же действительно есть уже связанные линии соприкосновения с другими странами. И, собственно, коронавирус позволяет нам оценить фактор взаимодействия и сотрудничества. Благодаря коронавирусу мы увидели, что так называемое постсоветское пространство все-таки существует, потому что в реальности очень многие страны действительно взаимодействуют друг с другом в большей степени в этом пространстве, нежели это происходит со странами за пределами данного региона. Интересный момент заключается в том, что мы гораздо более активно готовы делиться какой-то информацией друг с другом, нежели с нами готовы делиться этой информацией страны Евросоюза, например. Поэтому здесь подтверждается практика, согласно которой страны постсоветского пространства друг с другом взаимодействуют, в том числе по линии борьбы с коронавирусом", - сказала Наталья Еремина.

Наша собеседница подчеркнула, что Азербайджан примечателен в том плане, что проводит свою равноудаленную, независимую политику, и в плане сотрудничества с другими странами.

"Потому что, насколько мне известно, на территории страны применяются разные вакцины, и, соответственно, у людей есть варианты, какой вакциной привиться. Поэтому это тоже, наверное, тот фактор, который способствовал достаточно активному процессу вакцинации. В этом плане есть действительно хорошие успехи, благодаря чему Азербайджан являет собой определенный позитивный пример", - сказала она.

Говоря о вкладе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения в борьбу с коронавирусом на глобальном уровне и выдвинутых им инициативах, Наталья Еремина отметила, что данная организация очень важна, особенно в текущих условиях, когда мы говорим о попытках нового взаимодействия, новых типах взаимодействия, и все инициативы Азербайджана как председателя этой организации в сфере борьбы с коронавирусом должны быть оценены позитивно.

"Поскольку, действительно, в данном случае интересен и опыт, и механизм взаимодействия и координации с другими государствами в этом отношении. Конечно, это все сейчас востребовано и, безусловно, это способ реализовать многостороннее сотрудничество, составить и сформировать какие-то устойчивые линии взаимодействия. В данном случае, конечно, это очень важный аспект, так как в Движении неприсоединения представлены государства, которые подчеркивают свой суверенный статус и более активно стремятся выступать, и в этом контексте они интересны другим участникам международных отношений.

Коснувшись слов Президента Ильхама Алиева во время выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума о том, что Азербайджан готов приступить к мирным переговорам, подписать мирное соглашение, профессор сказала, что ситуация с подписанием мирного договора остается практически неразрешимой по той причине, что внутриполитические обстоятельства в Армении не позволяют этого сделать.

"И вряд ли позволят, по крайней мере в краткосрочной, среднесрочной перспективе. У Азербайджана свои собственные козыри для того, чтобы убедить Армению через другие государства, ту же самую Грузию, вероятно, посредством каких-то еще факторов. У России, вероятно, есть свои козыри, потому что Россия все-таки заинтересована в стабилизации ситуации в регионе и готова выступать гарантом этой стабильности, чтобы, соответственно не допускать ухудшения, усугубления ситуации, возобновления военных действий. Поэтому здесь, конечно, роль России сохраняется как важная", - сказала наша собеседница.

По ее мнению, чтобы ускорить этот процесс, нужны действительно очень крупные, мощные проекты, в которые будет интегрирована именно политическая элита Армении.

"Соответственно, армянская общественность увидит в этом настолько много плюсов, что это будет действительно важно, и это взаимодействие станет возможным. Но подписание мирного договора в любом случае станет лишь результатом длительного взаимодействия по каким-то конкретным проектам. Для России тоже интересны логистические проекты. Только после этого этот вопрос может быть решен. Он не будет решен до возникновения этого опыта. Сначала будут проекты, потом опыт реализации, причем проекты должны быть действительно очень интересные и важные, чтобы они компенсировали какие-то вопросы реноме, имиджа, статуса, политических традиций. И вот после этого опыта, когда все увидят, что это интересно, это важно, это нужно, вот только тогда этот вопрос может быть решен", - подытожила профессор.

Талех Агавердиев