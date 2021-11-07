Глобальный Бакинский форум ускорит восстановление мировой экономики после пандемии

Чем больше будет мероприятий, подобных Глобальному Бакинскому форуму, тем быстрее мировая экономика сможет восстановиться после эпидемии.

Об этом сказал Day.Az доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя проходящий в Азербайджане форум на тему "Мир после COVID-19".

"Любой подобный форум, особенно если он объединяет участников из множества стран, полезен, как с точки зрения обмена мнениями, так и с точки зрения налаживания контактов. Это один из маркеров того, что странам лучше торговать между собой, чем развязывать конфликты. Чем больше будет подобных мероприятий, тем быстрее мировая экономика сможет восстановиться после эпидемии", - сказал наш собеседник.

Оценивая усилия Азербайджана в борьбе с пандемией, российский эксперт отметил, что главный вклад Азербайджана в борьбу с пандемией состоит в том, что больше половины населения страны удалось привить от COVID-19.

"Это особенно ценно, если учесть, что в стране нет своей собственной вакцины. Этот результат особенно впечатляет, увы, в сравнении с Россией, где вакцинация идет медленнее. Очень хочется надеяться, что и смертность от ковида в Азербайджане будет не столь высокой, как, например, в России или ряде других стран", - добавил Николай Кульбака.

Эксперт также затронул момент выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии VIII Глобального Бакинского форума касательно Южного газового коридора. Глава государства сказал, что за десять месяцев этого года Азербайджан транспортировал по Южному газовому коридору более 14 миллиардов кубометров газа, и в странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз. В связи с этим наш собеседник отметил, что Южный газовый коридор является одним из тех потоков, которые формируют единый мировой рынок газа.

"Благодаря таким каналам у большинства стран появляются альтернативные источники снабжения энергии. И такая диверсификация способствует выравниванию цен на газовом рынке и возможности более гибко реагировать на колебания спроса и предложения. Особенно важно это сейчас, когда спекулятивные колебания цен на газ усложняют выбор оптимальной стратегии энергопотребления", - заключил Николай Кульбака.

Талех Агавердиев