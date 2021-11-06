Азербайджан стал примером в борьбе с COVID-19 благодаря чрезвычайно успешным мерам правительства

Любой форум - это хорошая возможность высказаться и поделиться своим мнением. Такие платформы на Южном Каказе как Глобальный Бакинский форум очень важны для укрепления позиций малых стран на глобальной политической арене.

Об этом сказал Day.Az грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, комментируя проводимый в Азербайджане Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19".

"Тяжело сказать, какое влияние окажет форум на решение экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса. Однако, самое главное, что люди встретились, и они могут обсуждать будущее после пандемии коронавируса", - отметил политолог.

Наш собеседник подчеркнул, что меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые правительством Азербайджана, можно считать чрезвычайно успешными, и на своем примере наша страна вносит важный вклад в борьбу с пандемией коронавируса в мире, в частности посредством глобальных инициатив, выдвигаемых нашей страной в качестве председателя Движения неприсоединения.

Он отметил, что Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении безопасности и суверенитета многих стран, особенно Грузии, и чем лучше Азербайджан будет устраивать свои позиции, тем сильнее будут престиж и доверие к стране.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

Талех Агавердиев