VIII Глобальный Бакинский форум важен и с точки зрения дальнейшего развития мировой энергетики

Эпидемия коронавируса, хоть и притихла пока, но все никак не отпускает ни мировую экономику, ни в целом образ жизни людей, продолжает его определять. В этом плане, конечно, чем больше дискуссий будет, тем меньше потом будет конфликтов при выходе мира из этой ситуации, при его новом устройстве и т.д. Поэтому диалог, конечно, важен, и чем больше площадок провоцируют этот диалог, тем лучше.

Об этом сказал Day.Az ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя прошедший в Азербайджане VIII Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19".

Аналитик подчеркнул, что данные обсуждения важны и с точки зрения дальнейшего развития энергетики.

"Сейчас мы видим, что дальнейшее развитие энергетики - одна из центральных тем. Потому что в разгар эпидемии в 2020 году уже говорили, что мол уже все, никому нефть не нужна будет, мы выйдем из ковида в новую электрическую эпоху, пик нефти пройден, потребление уже не будет таким же, как в 2019 году. Однако, мы видим, что потребление, спрос восстанавливаются, и, наоборот, возникают дефициты. Цена нефти растет, цены на газ запредельные, даже уголь в дефиците, и цены на него растут. Так как же будет устроен мир после COVID-19? Вот это все обсуждается, и в этом плане Азербайджан как крупный игрок на рынке углеводородов тоже вовлечен в эту дискуссию, поэтому актуально, что такие форумы проходят и в Баку", - отметил наш собеседник.

Игорь Юшков добавил, что спрос на газ в Европе огромный, и, особенно, этот спрос велик в рамках долгосрочных контрактов, потому что по долгосрочным контрактам цены, как правило, чуть ниже, чем на спотовых рынках, то есть на рынках краткосрочных контрактов.

"Поэтому, естественно, что компании, которые подписали долгосрочные договора с Азербайджаном на поставку газа по Южному газовому коридору (ЮГК), пытаются выбрать как можно больше газа, потому что по ним цены ниже, чем на споте. Если вы покупаете, например, сжиженный природный газ тот же самый, он тоже очень дорог, потому что в Азии цены на СПГ еще выше, и он весь уходит туда. Поэтому трубопроводный газ по долгосрочным контрактам в Европе сейчас является наиболее привлекательным предложением и наиболее востребованным со стороны покупателей. И, действительно, за 10 месяцев мы видим, что все идет в рамках контрактов, даже, может быть, с небольшим превышением контрактных обязательств. Потому что в целом весь этот коридор, включая, соответственно, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию, суммарно контрактует 16 млрд кубометров газа в год. Учитывая, что за десять месяцев этого года Азербайджан транспортировал по ЮГК более 14 миллиардов кубометров газа, все идет все по графику", - сказал он.

Аналитик подчеркнул, что те компании, те страны, которые имеют долгосрочные контакты с трубопроводными поставщиками чувствуют себя наиболее уверенно.

"Поэтому, Италия, которая запитывается сразу тремя трубопроводными поставщиками - помимо Азербайджана это Россия и Алжир, - чувствует себя хорошо. Турция также хорошо диверсифицировала свой энергобаланс, получая газ по трубопроводам из России, Азербайджана, Ирана, соответственно, в этом плане тоже себя чувствует довольно хорошо. А страны, которые в большей степени были запитаны на СПГ, испытывают проблемы, поэтому и кризис там ощущается сильнее, и цены на энергию там выше. Поэтому страны, который заключили долгосрочные контракты на поставку трубопроводного газа с Азербайджаном, чувствуют свою обеспеченность, им не надо, грубо говоря, бегать по всему миру, и искать лишние объемы газа, которых сейчас нет. То есть, они обеспечили свою безопасность газоснабжения, что является самым главным в преддверии отопительного сезона", - заключил наш собеседник.

Талех Агавердиев