Сегодня западные СМИ демонстрируют нейтральный подход к вопросу по Зангезурскому коридору.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава Дирекции международных проектов информационного агентства Trend Руфиз Хафизоглу во время выступления в программе "Əsas məsələ" на телеканале AzTV.

Он отметил, что опасения Армении заключаются не только в открытии коридора.

"Опасения Армении связаны с обеспечением безопасности коридора,так как здесь есть разные предположения. По одной из версий, азербайджанская армия обеспечит безопасность коридора. Согласно другой версии, там будет турецкий и русский контингенты, что никак не отвечает интересам Армении. Хотя армянское общество не поднимает этот вопрос, время от времени в западных и арабских СМИ звучат подобные мнения.

По сути, Зангезурский коридор служит интересам и Армении. Однако дело в безопасности. Будет ли там турецкая армия или нет? Если нет, то кто будет обеспечивать безопасность? Какова будет позиция Франции в этом вопросе? Армения надеется на Америку и Францию и хочет задействовать Минскую группу. Но желает ли Россия видеть в регионе другие страны? Все это факторы загоняют Армению в тупик", - сказал Руфиз Хафизоглу.