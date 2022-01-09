Незаконный ввод войск ОДКБ в Казахстан - угроза всей Центральной Азии

Ситуация в Казахстане вызывает ряд серьезных опасений и тревогу за регион в целом.

Об этом сказал Trend экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута, передает Day.Az.

По его словам, одним из тревожных моментов является решение о вводе войск ОДКБ, поэтому важно, чтобы другие страны в регионе, а также на Западе подтвердили и продемонстрировали поддержку Казахстану, переживающему нынешний кризис.

"И я думаю, что поддержка Соединенными Штатами территориальной целостности, независимости и суверенитета Казахстана ясно проявляется в недавнем заявлении госсекретаря Блинкена", - добавил Секута.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты против повышения цен на газ в два раза. Протесты начались с Мангистауской области и быстро расширились, у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алматы. Президент Токаев объявил в регионах ЧП, а утром 5 января принял отставку правительства. После обращения Токаева в ОДКБ организация приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что устав ОДКБ не допускает вмешательства во внутренние дела стран-участниц, и механизм коллективной защиты запускается только в случае внешней угрозы в отношении кого-либо из союзников. Учитывая, что Казахстан не сталкивался с угрозой извне, иностранные эксперты считают, что присутствие сил ОДКБ в Казахстане является незаконным и представляет угрозу всему региону.