https://news.day.az/politics/1426504.html Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении
Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении
Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическом путем", - сказала она.
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