Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическом путем", - сказала она.