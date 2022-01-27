Армяне попали в расставленную ими же ловушку

В апреле 2017 года покойный Эльхан Алескеров пригласил меня на передачу проекта Baku Network. Там в ходе обсуждения я дословно сказал, что конституционная реформа со сменой президентской формы правления в Республике Армения на парламентскую республику была осуществлена для затягивания и срыва переговорного процесса по Карабаху. Это видео и сегодня выставлено в Youtube (Baku Network обсудил ситуацию в Армении после выборов - YouTube). Армянская сторона, прижатая к стенке в переговорном процессе, рассчитывала подобным образом в очередной раз по возможности затянуть переговорный процесс, а в дальнейшем и сорвать его.

Фишка заключалась в том, что при президентской республике президент Республики Армения, избранный непосредственно путем прямых выборов народом и, соответственно, обладавший всей полнотой государственной власти, мог результативно вести переговоры и, выступая от имени народа, принимать решения.

Конституционная реформа, осуществленная перед последними парламентскими выборами, привела к превращению Республики Армения в парламентскую республику, где президент лишь номинальная фигура. Не случайно, подав в отставку, Армен Саркисян написал в своем заявлении: "У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария".

В то же время премьер-министр, хоть и является наивысшим и наиболее полномочным должностным лицом в стране, но избирается Национальным собранием, а не народом, т.е. вторичным волеизъявлением. А поэтому и в переговорном процессе при принятии решений он должен был получать согласие парламента.

Таким образом, в отличие от президента Азербайджана, два высших должностных лица Республики Армения не обладали необходимыми полномочиями, чтобы вести субстантивные, результативные, эффективные переговоры. Собственно, в этом и был расчет армянской стороны на затягивание и срыв переговоров, с тем, чтобы, в их понимании, увековечить оккупацию.

Однако, армяне сами попали в расставленную ими ловушку. Срыв переговоров обернулся 44-дневной войной и освобождением Азербайджаном своих территорий, а армянская государственность попала в глубочайший кризис.

Наспех состряпанная армянская конституция нарушает элементарные правила законотворчества, когда каждое положение должно обеспечиваться системой гарантий, позволяющей его беспрепятственную реализацию. Номинальную, церемониальную должность президента Республики Армения наделили статусом "гаранта государственности", не обеспечив механизм реализации этого статуса.

Но это только юридическая подоплека отставки Армена Саркисяна. Избирался же он при этой Конституции, и этот вопрос тогда его сильно не беспокоил. Не беспокоил он его и четыре года нахождения у власти.

В этой истории есть и политическая подоплека. В политической биографии Армена Саркисяна это вторая отставка, которая реализуется с целью сохранения своего политического капитала и намерением вернуться в политику позднее. В первый раз уже в далеком 1997 году он подал в отставку с поста премьер-министра, чем позволил возглавить правительство военному преступнику Роберту Кочаряну, позднее занявшему пост президента. Как и при отставке с поста президента Республики Армения, Саркисян в эти дни также эмигрировал в Великобританию, о наличии у него гражданства которой немало пишет армянская пресса.

Сегодня Армен Саркисян хочет во второй раз выйти "сухим из воды", чтобы впоследствии вновь вернуться в политику. Но в ближайшей перспективе мне это уже представляется маловероятным.

Уход Армена Саркисяна в отставку обозначил новую волну "пандемии" политического кризиса в Республике Армения, в которой она пребывает после 44-дневной войны. Состояние, когда ни власть, ни оппозиция не способны эффективно реализовывать свои политические задачи и цели, привело страну на грань катастрофы, гражданской войны и дефолта.

Таким образом, Республика Армения вошла в 2022 год в состоянии не только кризиса политической власти, но и кризиса государственности. И, как не странно, причины этого сугубо идеологические. До тех пор, пока армянство не избавится от своей мифической идеологии, от тюрко- и азербайджанофобии, нацистских идей Нжде, пока Республика Армения не выполнит полностью положения Трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Республики Армения, пока не будет подписан мирный договор, делимитирована и демаркирована граница, открыты транспортные коммуникации, этой стране не выбраться из кризисов, а значит, и от движения к пропасти и потери государственности.

Отставка Армена Саркисяна является не только следствием и отражением этих армянских проблем, но, на мой взгляд, и катализатором ускорения процессов, которые последуют вслед за этим в регионе.