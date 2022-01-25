https://news.day.az/politics/1429733.html Премьер-министры Азербайджана и Беларуси обсудили расширение сотрудничества
Премьер-министры Азербайджана и Беларуси обсудили расширение сотрудничества
25 января состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Беларуси Али Асадовым и Романом Головченко.
Как сообщили Day.Az в азербайджанском Кабмине, собеседники дали высокую оценку развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре