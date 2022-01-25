Премьер-министры Азербайджана и Беларуси обсудили расширение сотрудничества

25 января состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Беларуси Али Асадовым и Романом Головченко.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском Кабмине, собеседники дали высокую оценку развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.