Проблемы с продовольствием не будет

Автор: Лейла Таривердиева

Обнародованное в пятницу решение Кабинета министров не стало неожиданностью. После введения многочисленных санкций против России в связи с боевыми действиями в Украине и запрета российской стороны на вывоз зерна из страны, стало ясно, что вопрос продовольственной безопасности Азербайджана в ближайшее время актуализируется со всей серьезностью и государство начнет принимать необходимые меры.

Кабмин выступил с постановлением "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве".

Сразу подчеркнем, что речь не идет о запрете на вывоз указанных в постановлении видов продовольственной продукции. Речь идет о регулировании этого процесса с целью защиты внутреннего рынка в сложившихся условиях. Задача правительства - обеспечить стабильность продуктовой потребительской корзины, избежать дефицита основных продуктов питания. В настоящее время ни по одной из категорий в стране дефицита нет. Об этом можно судить по полкам магазинов. Однако сложившаяся ситуация содержит определенные риски и для нашей страны, если после открытия сухопутных границ начнется бесконтрольный вывоз юридическими лицами, составляющих основу продовольственной безопасности. Что приведет к возникновению дефицита, неминуемому повышению цен и создаст проблемы для азербайджанских потребителей. Создающийся механизм контроля позволит своевременно и легко регулировать решение всех вопросов и принимать решения. Разрешения на вывоз товаров, попавших в ограничительный список, будут выдаваться министерством экономики.

Еще раз подчеркнем: никаких трудностей с продовольствием в Азербайджане нет. Правительство принимает все необходимые меры, ситуация под контролем. Это не значит отсутствие потенциальных проблем, и вот для их предотвращения и принимаются превентивные меры. На днях на пленарном заседании парламента выступил премьер-министр Али Асадов. Он сообщил, что в связи с ситуацией вокруг Украины в Азербайджане создаются запасы продовольствия и принимаются меры для обеспечения дополнительных поставок. Глава правительства не скрывал, что есть серьезные проблемы в сфере транспорта и логистики в связи с событиями в Украине, повысились цены на импортируемую Азербайджаном продукцию. Однако по поручению Президента Ильхама Алиева принимаются срочные превентивные меры для оперативного реагирования на эти вызовы.

Не секрет, что основным проблемным пунктом для Азербайджана является пшеница. Россия с 2021 является основным экспортером зерна в Азербайджан. Ранее Россия уже повысила пошлины на экспорт зерна, что привело к росту цен на пшеницу и мучные изделия. Это повышение не было значительным только потому, что государство выделило около 75 миллионов манатов субсидий для покрытия этой разницы. Но все это было до войны в Украине и запрета России на экспорт зерна. Сейчас запрет вроде бы снят, но Россия сама вследствие санкций, как ожидается, будет испытывать все больше проблем, и нет гарантий, что экспорт из этой страны будет стабильным на долгосрочную перспективу. Поэтому в настоящее время в Азербайджане ускоренно создаются резервы зерна.

До 31 декабря текущего года вводится временное регулирование вывоза зерновых через таможенную территорию Азербайджана. Ограничения коснулись не только зерновых культур. В списке 28 наименований продовольственных товаров. Среди них живой скот, мясо, в том числе куриное, яйца, сгущенное молоко, сливки, сливочное и растительные масла, картофель, семена масличный и других культур, лекарственные растения, фураж, сахар, детское питание, макаронные изделия, корма, отходы пищепрома и др.

Как видим, ограничения введены по основным позициям продовольственной корзины.

Согласно постановлению Кабмина, экспорт пищевых продуктов и товаров, используемых при их производстве, будет осуществляться на основании положительного заключения Минэкономики с учетом имеющихся в стране резервов. Экспортеры соответствующей продукции должны будут представлять в ведомство требуемый пакет документов и в течение пяти дней получат разрешение либо отказ.

Серьезные проблемы с основными видами продовольствия наблюдаются в настоящее время в Европе и на постсоветском пространстве. Причина - разрыв по причине нестабильной ситуации в Украине традиционных товарных цепочек. ООН уже предсказывает нарушение продовольственной безопасности в глобальном масштабе. Растут цены на продовольствие, топливо и удобрения, что скоро серьезно ударит по странам третьего мира. Если учесть, что на Россию и Украину приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла и около 30 процентов экспорта пшеницы, нетрудно спрогнозировать серьезный кризис в том числе в развитых странах. Так, по мнению экспертов, страны Евросоюза через несколько недель столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла, импортируемого в основном из Украины. Например, Германия на почти 95 процентов удовлетворяет потребности в этом продукте за счет украинских поставок. В связи с войной экспорт в настоящее время остановился.

Но вернемся к зерну, как основному пункту, определяющему продовольственную безопасность страны. Проблемы с зерном на мировом рынке возникли в прошлом году. Россия еще не вторглась в Украину, а на мировом рынке пшеница уже начала расти в цене, потащив за собой и прочие позиции. Так что об ускоренном увеличении резервов зерна в Азербайджане начали думать не сегодня. Одним из основных вариантов решения проблемы рассматривалось увеличение местных пахотных площадей и производство зерна для страны на территориях других государств. Украина была основным претендентом на то, чтобы стать житницей для Азербайджана, но война временно остановила реализацию задуманного. Думается, после завершения войны азербайджанские инвестиции в украинскую экономику, в частности в аграрный сектор принесут пользу обеим нашим странам.

В плане развития местного производства зерна большим потенциалом обладают освобожденные территории, в частности Джебраильский район. Это 150 тысяч гектаров новых сельхозугодий. Введение их в оборот намного снизит объемы импорта зерна из других стран. По оценке FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), включение сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях Азербайджана в национальный севооборот может улучшить ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в стране.

Одновременно принимаются меры для хранения продовольственных резервов, в частности зерна и др.

Одним словом, беспокойство, с которым некоторые восприняли последнее постановление Кабинета министров, необоснованно. Все, что делает в сложившейся ситуации государство, направлено на реализацию одной основной стратегической цели: обезопасить азербайджанский продовольственный рынок, сделать так, чтобы гражданам Азербайджана никогда не пришлось участвовать в битвах за сахар...