Продовольственная безопасность Азербайджана находится в его руках

Азербайджаном было правильное решение брать пахотные земли в аренду за рубежом. Когда схема заработает и первое зерно будет получено, лучше его складировать и тем самым обеспечить запас на будущее, если произойдет очередной скачок цен.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.

Рост цен на продукты в Азербайджане, прежде всего, зависит от цен на продовольствие в России. Овощи за год в РФ прибавили: морковь - на 32,7%, лук - на 16,1%, картофель - на 57,3%, капуста - на 139,1%. Растут прибыли крупных агрохолдингов.

Получается следующая ситуация. В РФ годовая инфляция продовольственных товаров в 2021 году составила 8,4% (максимум с 2016 года), в Азербайджане официально 8,1%. Азербайджанская инфляция будет стремиться подтягиваться к российской. В свою очередь, российская, растет от аналогичной зависимости продовольственного рынка от экспорта. Это хорошо видно по стоимости зерна. Правительство даже ввело экспортную пошлину, чтобы затормозить вывоз, влияющий на стоимость хлебобулочных изделий внутри России. Разные категории, естественно, растут по разному. Но в целом получается, что триггером роста стала пандемия и лихорадка с ценами на горюче-смазочные материалы, удобрения и комбикорма. Повлияли и сбои в поставках.

Если говорить о прогнозах, то на цены на мировом продовольственном рынке макровлияние будет оказывать политика КНР по закупкам запасов продовольствия. Ожидается, что в текущем году Пекин скупит 69% запасов маиса, 60% - риса, 51% - пшеницы.

Продовольственная безопасность - это, прежде всего, развитое сельское хозяйство. Именно аграрной сфере Азербайджану следует уделить особое внимание, если говорить о том, какие шаги должна предпринять в сложившейся глобальной ситуации страна.

На мой взгляд, в первую очередь, это упор на гидротехнические сооружения. Насколько мне известно, такая работа в вашей стране идет уже не первый год, обновляется инфраструктура, оставшаяся с советских времен, строятся новые водохранилища, принимаются меры для решения проблем орошения, снижения потерь воды, устанавливаются новые оросительные системы и так далее. Всю эту работу надо усилить и пролонгировать, так как это вопрос не сегодняшнего дня, он требует постоянного внимания. То, как к этому относились в 90-е годы и начале двухтысячных, когда до этой работы руки не доходили, видно по последствиям для всех постсоветских государств. Была пауза в модернизации этих систем, отбросившая назад лет на пятнадцать.

Значит, первый момент - это аграрная инфраструктура, развитие оросительных систем. Далее я бы назвал умное землепользование, использование средств космической навигации и картографии для учета того, как и какие произрастают культуры, где есть резервы, какие поля не заняты, насколько мешают вредители. Есть очень большой спектр различных элементов, которые можно регулировать с помощью современных средств, таких, как спутники и беспилотники. Насколько мне известно, Минсельхоз Азербайджана уже смотрит в этом направлении.

Понятно, что новые экономические районы, которые сегодня входят в экономический оборот, требуют того же комплекса мер.

Следующий момент - это удобрения. Тут мы переходим от сельского хозяйства в плоскость нефтехимии. Стоимость удобрений напрямую влияет на мировые цены на продовольствие. Неважно, о каких масштабах мы говорим - микромасштабе, когда небольшому хозяйству требуется закупка нескольких тонн селитры, или речь идет о крупном агрохолдинге, которому нужны постоянные контракты и поставки. В настоящее время идет рост стоимости продукции на основных предприятиях мира - а в нашем регионе это концерн Уралкалий и белорусская компания Белорускалий. Основных производителей калийных удобрений по всему миру не более десятка.

Нужно определять критические элементы, которые требуются обязательно для создания производства, ориентированного на внутренний рынок и по ходу дела на экспорт. Это вопрос государственной политики. А учитывая, что большинство видов удобрений получаются в результате переработки нефти и газа, у Азербайджана есть все возможности для создания предприятий, которые были бы ориентированы на внутренний рынок. У вас есть завод SOCAR Metanol, есть завод по производству аммиака и карбамида. Просто надо двигаться дальше в этом направлении.

И последний момент. Он касается создания в Азербайджане инфраструктуры длительного хранения. В октябре прошлого года был издан указ о создании Агентства государственных резервов. Эта структура должна стать оператором длительного хранения запасов продукции, которые закупаются государством в целях, в том числе стабилизации цен на внутреннем рынке. Эти цели определяются более широко. Речь идет, прежде всего, о непосредственной безопасности на случаи ЧП, боевых действий, техногенных катастроф, стихийных бедствий. Каждая страна делает на такие случаи запас резервов. Учитывая, что долгий период был сравнительно мирным и стабильным, имелась и остается возможность приобрести на внешнем рынке то, чего не хватает. Но, учитывая то, что происходит сейчас - безостановочный рост цен и тревожные звоночки относительно глобальных дефицитов, стоило бы максимально ускориться в направлении создания резервов. Причем, резервы должны касаться не только зерна, дефицит которого есть по объективным причинам в Азербайджане, но и всех продуктов "супового набора", то есть всех тех продуктов, которые должны присутствовать на столе у граждан при любых обстоятельствах. Во многом это овощная продукция.

Относительно зерна было правильно решено брать пахотные земли в аренду за рубежом. Если схема заработает и первое зерно будет получено, лучше его складировать и тем самым обеспечить запас на будущее, если произойдет очередной скачок цен.

Резюмируя, скажу, что необходимы государственные инвестиции в строительство современных складских комплексов, обеспеченных всей совокупностью устройств и механизмов, позволяющих длительно хранить продовольствие. По нашим временам сделать это не сложно. Как результат - страна будет обезопасена от каких-либо рисков на достаточно большой период времени.

Лейла Таривердиева