Правительство Азербайджана делает все необходимое для минимизации последствий роста цен

Правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий роста цен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что продовольственная безопасность по-прежнему будет глобальным приоритетом для мира.

"Конечно, обеспечение продовольственной безопасности страны - задача номер один. С этой целью правительство Азербайджана предпринимает все необходимые шаги для минимизации последствий роста цен. Как известно, госбюджет на 2022 год сформирован с учетом составляющей увеличения доходов населения. Мы полагаем, что это окажет некоторую поддержку при росте цен. Положительным моментом является то, что в прогнозах международных организаций по индексу цен на товары и продукты питания на 2022 год наблюдается относительное, а в странах - основных торговых партнерах Азербайджана - частичное снижение по сравнению с 2021 годом индекса потребительских цен", - сказал Джаббаров.

Он отметил, что единственный способ минимизировать влияние на рост цен в будущем - это сформировать полную цепочку добавленной стоимости производства продуктов питания в стране, чтобы добиться 100-процентной локализации.