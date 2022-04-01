ЕС поддержит Азербайджан в процессе разминирования

Европейский союз поддерживает усилия Азербайджана в сфере разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Михалко сообщил, что на эти цели ЕС выделил Агентству Азербайджана по разминированию 2,5 миллиона евро.

По его словам, 80 процентов жертв взрывов мин в мире составляют мирные жители, в том числе дети.

"Помимо разминирования, мы также должны предотвращать установку новых мин. ЕС окажет поддержку Азербайджану и Южному Кавказу. ЕС окажет экспертную поддержку Азербайджану в процессе разминирования", - сказал Михалко.