Как Азербайджан восстанавливает инфраструктуру освобожденных территорий

Азербайджан быстрыми темпами восстанавливает инфраструктуру освобожденных территорий.

Как передает Day.Az, об этом рассказало Казахское телеграфное агентство - КазТАГ.

Корреспондент агентства отмечает, что в ходе поездки казахстанских экспертов и журналистов на освобожденные территории Азербайджанской Республики (АР) сотрудники спецпредставительства Президента Азербайджана ознакомили журналистов и экспертов со строительством дорог, мостов, а также новым международным аэропортом Физули, который является крупнейшим инфраструктурным проектом Карабахского региона.

"Как сообщил Заур Гасымов - директор аэропорта Fizuli, постройка вместе с разминированием от мин площадки под аэропорт заняла всего восемь месяцев", - рассказывает корреспондент.

Длина полосы 3 тыс. м, ширина - 45 м. Аэропорт пригоден для принятия воздушных судов любых типов, способен обслуживать 200 человек в час. По информации Гасымова, в освобожденных Зангиланском и Лачинском районах Азербайджана также строятся современные международные аэропорты.

Как рассказали казахским журналистам в спецпредставительстве Президента АР по Карабахскому региону, развитие сельского хозяйства, постройка новых домов и дорог, инженерных сооружений затрудняется тем, что ранее оккупированные территории были заминированы армянскими военными, и в данный момент нет точных карт минирования, а те, что передала Армения содержат информацию лишь на 25%.

Разминирование на данных территориях будет проходить от пяти до 10 лет.