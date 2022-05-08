Последний бой армянской оппозиции

Автор: Пярвин Мирзазаде

Судя по последним новостям из Еревана, армянская оппозиция вышла на свой "последний и решительный бой" с нынешними властями. Ввиду того, что сторонникам Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна не удалось вывести народные массы на улицы, повторив успех ненавистного им Никола образца мая 2018 года, они перешли от "мирных демонстраций" к открытым столкновениям с силами правопорядка, периодически перемешивая с бесплатными вечерними концертами на площади Франции (место выбрано было не случайно, авось богатые французские армяне раскошелятся узнав о месте проведения).

То что у армянской оппозиции в данное время недостаток сторонников это очевидно. Зато нет недостатка в солистах, готовых выступать хоть до утра, лишь бы народ пришел на митинг- концерт, благо у Робика Кочаряна есть любимая невестка певица Сирушо, жена обожаемого сына Левона, которого за сопротивление полиции периодически доставляют в участок для профилактических бесед, хотя они вряд ли помогут.

Вот уже несколько дней на площади Франции днюют и ночуют в палатках несколько наиболее верных сторонников оппозиции, желающие продемонстрировать армянскому народу свою "непоколебимую" веру в скорейшую смену власти в стране. Увы, их надеждам не суждено сбыться, ведь армянскому обывателю вконец надоели все эти призывы к войне до "победного конца" и его беспокоит лишь забота о хлебе насущном (тем более в это тяжелое время мирового продовольственного кризиса). Это движение в никуда лидеры оппозиции "гордо" наименовали "сопротивлением", позаимствовав у французского движения Сопротивления нацистов времен Второй Мировой Войны.

Несмотря на все это, теневые лидеры армянской оппозиции, бывшие боевики, а затем "респектабельные" главы государства и правительства вроде независимой Армении, а де юре граждане Азербайджана Робик Кочарян и Сержик Саргсян, бросили все свои силы и ресурсы на этот последний, по их мнению, бой.

Периодически появляясь на площади среди своих сторонников в дорогой брендовой одежде, в сопровождении многочисленной челяди и охраны, эти проходимцы с большой дороги хотят продемонстрировать свою близость к народу, который, по их мнению, готов свергнуть "предателя и капитулянта" Никол Пашиняна и усадить в это тёплое кресло "истинных и непримиримых патриотов" армянской нации, готовых с оружием в руках вновь начать войну против "кровожадных" тюрков.

Если бы граждане соседнего государства, которые захватив власть управляли страной на протяжении почти 20 лет, действительно пеклись бы о судьбе армянского народа и своей страны, то они осознали бы, что поражение и капитуляция Армении было предопределено всеми их преступными действиями, направленные на присвоение оккупированных азербайджанских территорий.

Эти предатели, которые вначале предали свою родину - Азербайджан, а потом собственно весь армянский народ, ввергнув его в кровавый межнациональный конфликт, переросший затем в широкомасштабную войну, всегда имели только одну цель - власть и личное обогащение, прикрываясь утопическими идеями о мифической "Великой Армении".

Все их лозунги и призывы, пропитанные духом тюркофобии и человеконенавистничества направлены на то, чтобы не допустить мира и диалога между народами в угоду их мелким корыстным интересам.

Чего же сегодня желают лидеры непримиримых? Главная их цель сместить ненавистного им "революционера" Н. Пашиняна, который лишил их кормушки и распила скудного бюджета маленькой Армении.

Чем же не угодил им Никол Воваевич? А тем, что проиграл Вторую Карабахскую Войну и вынужден был капитулировать. Причём этот конец был предрешён уже давно, ещё в начале конфликта, когда эти господа занимались грабежами и убийствами мирных азербайджанских граждан.

Ведь еще в 1997 году, сразу после исторического Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, когда были приняты принципы мирного урегулирования конфликта, бывший первый Президент Армении Левон Тер- Петросян предупреждал своих бывших единомышленников по "миацуму" согласиться с мирными предложениями и возможным статусом автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, освободить захваченные территории и заключить мир, пока не поздно, понимая, что Азербайджан все равно освободит свои земли любым путем и тогда торговаться будет не о чем .

Тогда эти "ура патриоты" просто его сместили, оставив в живых лишь в обмен на то, что он обещал не оказывать им сопротивление, хотя Левон Акопович был популярен тогда среди армянского народа. Теперь же, избрав своей целью свержение Н. Пашиняна, требуя его отставки, они хотят на плечах своих сторонников захватить власть, разорвать все договоренности и вновь разжечь костёр затухшего конфликта. Правда, Л. Тер-Петросян все эти 24 года с момента своего "ненасильственного" отстранения от власти предупреждал, что этот судный день настанет.

Армянская оппозиция обвиняет Никол Воваевича во всех "смертных грехах": от развала армии до служения интересам "ненавистных тюрков". Хотя справедливости ради нужно отметить, Н. Пашинян никогда не отличался "любовью" к тюркским народам, а согласился на капитуляцию, чтобы спасти остатки армии и сохранить лицо. Армию же растащили сами представители "карабахского" клана, которые тайно продавали полученное бесплатно оружие на сторону, в основном африканским клиентам.

Никол Воваевичу ничего не оставалось делать кроме того, как признать поражение. Хотя он сейчас пытается играть в какие-то непонятные игры, увязывая подписание мирного соглашения с неким обсуждением непонятного статуса, лишь бы не выглядеть "изменником" в глазах зарубежной диаспоры и внутренних врагов.

Но все это выглядит как дешевое фиглярство, потому что Азербайджан не собирается отступать ни на йоту от своих 5 предложенных базисных принципов ни при каком случае. Если же нынешние армянские власти попытаются интерпретировать тематику проходящих конфиденциальных переговоров в угоду внутриполитических процессов в стране, то это лишь усугубит и так нелёгкое положение Армении.

Так что останется Н. Пашинян у власти или не останется, повестка дня переговоров будет неизменной- на основе предложенных азербайджанских принципов, в противном случае новая терапия железным азербайджанским кулаком неизбежна.

Периодически на помощь лидерам оппозиции вылезает из небытия бывший омбудсмен Армении, несостоявшийся Бисмарк Арман Татоян, который как шакал Табаки из известной сказки Р. Киплинга "Маугли", брызжет слюной и пресмыкается, пытаясь облизать известное место одряхлевшим "тиграм", чтобы его не забыли в случае захвата власти. Этот "шакал", который потерял своё тёпленькое место за то, что вместо своих прямых обязанностей лез в большую политику, открыто выступал против своего бывшего покровителя Никол Воваевича и раздувал тюркофобию в армянском обществе, время от времени напоминает о себе резкими выпадами в адрес нынешних властей, сопровождая это фантастическими цифрами и сказочной информацией о "потерянных" армянских территориях, чтобы завоевать авторитет в обществе. Но делает это, как всегда, из рук вон плохо и лишь вызывает смех и издевку. Ведь всем же давно ясно, что этим он пытается отомстить бывшему благодетелю, а проблемы и заботы простых армянских граждан ему глубоко до лампочки.

Лидеры оппозиции назначили на 8 мая 2022 года свой очередной "последний и решительный бой" за власть, видимо пытаясь вспомнить события 30 летней давности, когда из-за предательства и неразберихи им удалось захватить жемчужину Азербайджана - город Шушу. Тогда они назвали эту операцию "Свадьба в горах", но эта свадьба закончилась для них плачевно 8 ноября 2020 года "Поминками в горах", которая похоронила раз и навсегда их грезы о т.н. "арцахе" и "миацуме", восстановив территориальную целостность Азербайджана.

Как бы не старались нынешние власти в Ереване и их оппоненты, но они должны осознать, что единственный путь который у них есть, это признать существующие реалии, отказаться от территориальных притязаний и принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, пока не поздно.

Как бы не затягивала мирный процесс армянская сторона, это играет против Армении, затягивая страну все глубже в болото.