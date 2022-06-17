Азербайджан становится одним из надежных поставщиков энергоресурсов в Европу

Растущая роль и возможности Азербайджана, где успешно проводятся важные мероприятия по обсуждению глобальных проблем, в частности в сфере энергетической безопасности Европы, получили международное признание. IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, также привлек внимание важными дискуссиями и дебатами на эту тему.

В целом, различные энергетические проекты, реализованные нашей страной в последние годы, заложили основу для углубления международного сотрудничества и Азербайджан сумел занять свое место на мировом рынке. Эти проекты, основанные на национальных интересах, сделали нашу страны одной из ведущих экспортеров и поставщиков не только в регионе, но и на евразийском пространстве. Запустивший на энергетическом рынке за последние 25 лет запустил нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Новороссийск, Баку-Супса и реализовавший такие глобальные проекты, как TANAP и TAP, а также важные сегменты проекта "Южный газовый коридор" Азербайджан воспринимается как одние из ключевых партнеров.

В качестве логического продолжения новой нефтяной дипломатии наша республика успешно реализовала стратегию транспортировки природного газа на западные рынки. Неслучайно энергетическая политика Азербайджана, до последнего десятилетия привлекавшая внимание всего мира всё большими запасами "черного золота", стала приобретать качественно новое содержание. Ежегодный рост объемов природного газа, добываемого в странах Европы, подтверждает, что наша страна является крупным поставщиком природного газа на мировой рынок.

Особый интерес в этой связи представляют высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на IX Глобальном Бакинском форуме "Угрозы глобальному миропорядку" взгляды на резкое увеличение мирового спроса на энергоресурсы Азербайджана. Глава государства отметил, что на фоне геополитической напряженности в мире увеличилось количество обращений европейских стран к Азербайджану об увеличении поставок газа. В то время, когда проблема газоснабжения Европы становится все более актуальной, а цены на газ резко растут, выступление Президента Ильхама Алиева на Форуме еще раз подтверждает, что наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов и придерживается правил.

"Потребность в энергоресурсах Азербайджана растет. 4 февраля нынешнего года мы провели во дворце "Гюлистан" ежегодное заседание Консультативного совета Южного газового коридора и обсудили будущие шаги. Однако ситуация в Европе резко изменилась, и потребность в углеводородных ресурсах Азербайджана растет. Мы делаем все возможное для обеспечения растущих потребностей многих стран. За последние несколько месяцев нам поступили обращения из многих европейских стран, связанные с поставками газа. Конечно, это - не простой вопрос, потому что сначала надо добыть этот газ, а мы не планировали увеличивать его добычу. В настоящее время мы работаем по этому вопросу с Европейской комиссией. Мы приступили к энергетическому диалогу с Европейской комиссией. Сюда входят не только газ, но и нефть, электроэнергия и водород. В Азербайджане есть большой потенциал, связанный с возобновляемой энергией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Продолжающиеся военные действия в Украине, эскалация напряженности в отношениях России и Запада, взаимные санкции привели к резкому росту цен на нефть и газ на мировых рынках, а также тенденции к использованию природных энергоресурсов как инструмента геополитического давления. В частности, сегодня европейские страны ищут альтернативные источники и экспортеров, чтобы избавиться от энергетической зависимости России. Мнения, высказанные в письме Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю IX Глобального Бакинского форума, подтверждают это.

"Сейчас мы приближаемся к наиболее интенсивному этапу реконструкции нашего энергоснабжения в двух параллельных формах. Мы должны отказаться от российского топлива. Важную роль в этом играют альтернативные поставщики, такие как Азербайджан", - говорится в письме британского премьера.

Наряду с участниками форума в последние месяцы на важность энергетического сотрудничества с Азербайджаном обращали внимание и главы государств и правительств ряда европейских стран. Одна из основных причин этого заключается в том, что наша страна является надежным, стабильным деловым партнером, никогда не использует богатые нефтегазовые ресурсы в качестве средства политического саботажа, не допускает искусственного повышения цен.

Полноценный ввод в эксплуатацию Южного газового коридора в конце 2020 года еще больше повысил привлекательность и стратегическое значение Азербайджана для Европы. Проведение встреч министров в Баку в рамках Консультативного совета Южного газового коридора обусловлено также тем, что Азербайджан является основным инициатором, инвестором и поставщиком природного газа в проект. Южный газовый коридор, состоящий из четырех сегментов - Шах-Дениз Фаза II, Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP, является глобальным проектом и поддерживается региональными странами, такими как Турция и Грузия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия и Черногория, Венгрия, Румыния, Сербия, Северная Македония и другими.

Прогнозные запасы природного газа в месторождениях "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шафаг-Асиман", "Даязсулу", "Абшерон", "Карабах" и других, используемых в настоящее время в Азербайджане и готовых к эксплуатации в ближайшее время, оцениваются в 2,6-3 триллиона кубометров. Это дает Азербайджану надежную гарантию того, что страна еще более 100 лет останется надежным поставщиком углеводородных ресурсов. Единственной проблемой в увеличении поставок газа из нашей страны в Европу является относительно ограниченная мощность TAP и TANAP. Салтук Дюзйол, генеральный директор консорциума TANAP, заявил, что удвоение пропускной способности трубопровода до 31 миллиарда кубометров может занять около пяти лет. Ожидается, что на первом этапе мощность газопровода достигнет 24 млрд кубометров в год, а на втором этапе - 31 млрд кубометров. В настоящее время Азербайджан ведет переговоры со своими зарубежными партнерами по увеличению пропускной способности трубопроводов.

В целом предпринимаемые нашей страной меры по расширению экспорта энергоресурсов находят решительную поддержку со стороны государств-членов ЕС, что расширяет возможности Азербайджана для получения реальной политической поддержки и обеспечения своих стратегических интересов в этом регионе.