Горькая "правда" Никола Пашиняна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Премьер-министр Армении Н. Пашинян наконец вздохнул с облегчением после того, как его ярые оппоненты из оппозиции, признав поражение, приняли решение "поменять" тактику и отказались от своих ежедневных малочисленных протестных акций в Ереване.

Решив, что настал его момент перейти в атаку и добить отступающего противника, Никол Воваевич в свойственной ему манере, использовал своё выступление в ходе правительственного часа в парламенте, чтобы "раскрыть" истинное лицо соперников, которые обвиняли его в "предательстве арцаха и миацума".

Как и ожидалось, главный удар Н. Пашинян нанёс по своим предшественникам Р. Кочаряну и С. Саргсяну из так называемого "карабахского клана", которые выполняли роль теневых "крестных отцов" радикальной оппозиции и партии АРФ Дашнакцутюн, основной движущей силы событий в столице Армении мая- июня 2022 года.

Чтобы окончательно поставить крест на карьере своих главных врагов, которые ещё грозятся свергнуть нынешние власти неким известным только им путём, якобы отказавшись от кровопролития, Н. Пашинян построил своё обвинительное выступление против них на "разоблачительных" сенсационных фактах, в которых обвинил своих предшественников в том, что это не он проиграл Вторую Карабахскую Войну (в ходе которой Армения лишилась захваченных ею азербайджанских территорий), а они своей "нерадивой" деятельностью и политическим промахами довели страну до этого.

Конечно отрадно, что премьер Н. Пашинян признал тот факт, что виновниками кровавого затухшего конфликта и кризиса в Армении являются бывшие мелкие партийные функционеры из канувшей в лету НКАО, предавшие вначале идеалы пролетарского интернационализма и в одночасье ставшие лидерами сепаратистов и боевиков, а затем захвативших власть в Армении.

Тем самым он повторил исторические высказывания Президента Ильхама Алиева о том, что "одними из главных виновников конфликта являются Р. Кочарян и С. Саргсян, руки которых по локоть в крови мирных азербайджанских граждан".

Стараясь полностью обелить себя и снять ответственность за поражение и капитуляцию, в чем его постоянно обвиняли ораторы на площади имени одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, бывший главный редактор малолитражной газеты, а ныне "видный" политический деятель Армении Н. Пашинян, применил своё умение журналиста и перемешав правду с полуправдой, открыл "истину" членам парламента, в основном представляющих его партию, представив "страшные" горячие сенсации о том, что все то, в чем его обвиняли конкуренты, они сами же делали до этого.

Безусловно, что Н. Пашинян постарался обрисовать все что происходило в переговорном процессе в выгодном для себя свете, при этом даже пустил слезу в память о погибших армянских военнослужащих, которые по его мнению, пали на чужой земле во имя Армении.

Согласно логике Никол Воваевича, его предшественники - руководители Армении из "карабахского клана", оказывается давно признали территориальную целостность Азербайджана, когда вели переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, обсуждая предложения сопредседателей по созданию "общего государства" и обмену Карабаха на Мегринский район, в "нарушение" решений Верховного Совета Армении, которые объявляли этот азербайджанский регион своей территорией. При этом Н. Пашинян обвинил своих главных оппонентов в том, что обсуждая эти предложения сопредседателей и в принципе дав согласие на них, Р. Кочарян и С. Саргсян нарушили законы Армении (речь идёт о незаконных решениях парламента, согласно которым Карабахской регион Азербайджана вошёл в состав Армении), согласно которым эта территория уже была объявлена армянской, умолчав при этом о том, что эти предложения были отвергнуты азербайджанской стороной, как неприемлемые и нарушающие территориальную целостность страны.

Н. Пашинян снова повторил свои застарелые тезисы о том, что вопрос "сгнившего" уже на свалке истории статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана- это не территориальные претензии, а вопрос их прав и безопасности, которые могут быть "обеспечены" только лишь при предоставлении им независимости и армянская сторона видит достижение мирного соглашения лишь при этом условии. То есть глава армянского правительства заранее выдвигает неприемлемые условия прекрасно зная, что азербайджанская сторона никогда не согласится на обсуждение данного вопроса, который никогда и не был предметом переговоров, так как позиция Азербайджана была четка определена в своё время Президентом Ильхамом Алиевым, который неоднократно публично заявлял, что создание второго армянского государства на азербайджанской территории не допустимо.

Н. Пашинян в очередной раз поднимая вопрос о статусе, обрекает переговоры на провал не начавшись. Глава армянского правительства видимо абсолютно не в курсе того, что права и безопасность всех граждан Азербайджана, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности, обеспечиваются на равноправной основе, на основе действующей Конституции и законодательства, которые соответствуют всем мировым стандартам и были одобрены экспертами Совета Европы.

Никол Воваевич очень часто, как известная птица, любит повторять заученные фразы о том, что мирный процесс должен проходить при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые врядли сумеют собраться в обозримом будущем, несмотря на желание армянской стороны, надеясь вновь повторить свои усилия по заморозке переговорного процесса, чтобы сохранить остатки захваченного и не идти на примирение с Азербайджаном и Турцией, в угоду непримиримым национал - патриотам.

Желая представить себя армянской общественности "белым и пушистым", а оппонентов виновниками того, что Армения осталась в одиночестве на международной арене, проявилась и в том, что премьер-министра постоянно ссылался на то, что его предшественники в ходе переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ мол соглашались обсуждать судьбу некоего "арцаха", который является неким независимым государственным образованием (никем не признанным в мире, включая Армению), не имея на это полномочий.

Наверное Н. Пашинян запамятовал, что Р. Кочарян и С. Саргсян-это бывшие лидеры сепаратистов, стоявшие у истоков конфликта, пользовавшиеся тогда значительным влиянием среди своих земляков и обладавшие рычагами давления на своих тамошних марионеток.

Однако, наряду с этими довольно спорными моментами в речи армянского лидера, Никол Воваевич вынужден был признать, что истоки военного поражения Армении лежат ещё в апреле 2016 года, когда армянские вооружённые силы получили сокрушительный удар и вынуждены были оставить важные стратегические позиции в оккупированном Джебраильском районе. Этим своим "чистосердечным" признанием он в пух и прах разнёс утверждения Сержика Саргсяна о том, что армянские войска "победили" и подтвердил слова Президента Ильхама Алиева о том, что тогда Сержик умолял российского посредника остановить наступающую азербайджанскую армию, обещая мирным путём вывести армянские войска с части оккупированных территорий.

Н. Пашинян, критикуя своих предшественников- нынешних оппонентов, признаёт бесперспективность их радикальных лозунгов и видений переговорного процесса, хотя сам не отказывается от своих ошибочных взглядов и позиции, основанных на слегка завуалированных территориальных претензиях.

Часто повторяя то, что вопрос статуса-это гарантии прав и безопасности армянского населения Карабахского региона Азербайджана, Н. Пашинян старается отстрочить достижение мирного соглашения, не понимая того, что терпение Азербайджана уже иссякает. Азербайджан не намерен опять ждать и наблюдать за выкрутасами армянской стороны.

Президент Ильхам Алиев уже предупреждал и армянское руководство и посредников о том, что если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то соотвественно это ставит под вопрос признание территориальной целостности Армении.

Официальный Ереван не желает делать этого под предлогом того, что уже признавал территориальную целостность Азербайджана вступая в СНГ в 1991 году, но без Карабахского региона, который мол провозгласил свою квази независимость до этого. Но вся это полная чушь рассчитанная на то, чтобы обмануть международное сообщество, так как Азербайджан вступил в СНГ лишь в октябре 1993 года, а так называемая провозглашённая "независимость" сепаратистов была незаконной и противоречащей законам и Конституции Азербайджанской ССР, которые тогда действовали.

Армянский премьер и его окружение постоянно твердят о том, что конфликт не завершён до тех пор, пока не решён вопрос статуса и жонглируют устаревшим географическим термином "Нагорный Карабах", которого больше нет, так как административно- территориальное деление Азербайджана не предусматривает такого территориального образования.

Стараясь вернуть эти темы в переговорный процесс, армянская сторона самой постановкой данных вопросов торпедирует переговоры, которые ещё даже не начались. Горькая "правда" Н. Пашиняна рассчитана на то, чтобы лишить армянскую оппозицию ее сторонников, запудрить мозги влиятельной диаспоры и обмануть международных посредников.

В отличии от четкой конкретной позиции Азербайджана, которую много раз выражал Президент Ильхам Алиев и которая отражает новые геополитические реалии в регионе Южного Кавказа, армянский премьер, как всегда, кривит душой, стараясь по возможности отсрочить и запутать мирные переговоры.

Армянская сторона, вынужденная принять 5 азербайджанских базисных мирных предложений, отвечающих всем требованиям международного права своими встречными "комментариями", стремится затянуть их начало, пытаясь воздействовать на посредников, используя традиционный "громкий плач и стенания", чтобы добиться односторонних уступок.

Но эта тактика наносит вред прежде всего Армении, которая может потерять последнюю возможность урегулировать свои проблемы, нормализовав отношения с Азербайджаном и Турцией.