Центральная Азия - выгодный рынок для Азербайджана

Для Азербайджана традиционно государства Центральной Азии являются важными партнерами и соседями по Каспийскому региону. Море нас, с одной стороны, разделяет, с другой - объединяет. Реализация большого числа транспортных перевозок идет сегодня по нарастающей и способствует еще большему сближению со странами региона.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог. Глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По словам политолога, с некоторыми странами Центральной Азии у Баку традиционно очень теплые отношения. В частности, с Узбекистаном. При этом объем товарооборота достаточно низкий, что свидетельствует о том, что потенциал остается нереализованным.

"С другой стороны, это говорит о том, что в прежние годы мы не уделяли должного внимания экономическим связям со странами этого региона. Достаточно отметить, что совокупный товарооборот Азербайджана со странами ЦА едва превышает полмиллиарда долларов. Однако следует отметить, что в последнее время динамика нарастает, что связано с ростом интереса стран ЦА к нам и нашего - к центрально-азиатским партнерам. Реализация транспортных проектов также стимулирует интерес предпринимателей к экономической деятельности. В постпандемийный период практически со всеми странами Центральной Азии наблюдается существенный рост товарооборота. И с Казахстаном, и с Узбекистаном, и с Туркменистаном", - сказал Велизаде.

Сегодня, отметил политолог, наблюдается диверсификация экономических связей, развитие целого ряда направлений сотрудничества, включая туризм, агропромышленный сектор, сферы высоких технологий, услуг, банковскую. Эти направления являются приоритетными для Азербайджана, поскольку он ставит целью развивать ненефтяную экономику. И страны ЦА могут представлять в этом плане хороший рынок для Азербайджана, считает наш собеседник.

Рост транзитных перевозок между Китаем и Европой, отметил наш собеседник также стимулирует активное участие Азербайджана и стран Центральной Азии к участию в Срединном маршруте.

"В связи с событиями в Украине такие государства, как Китай, страны Евросоюза, Передней Азии обращают все больше внимания на перспективность этого маршрута. Азербайджан на протяжении последних десятилетий настолько усовершенствовал свою транспортную инфраструктуру, что позволяет провозить по своей территории значительные объемы грузов, совершенствуется логистика. То же самое можно сказать и о странах Центральной Азии, которые также совершенствуют свою транспортную инфраструктуру. Сопряжение этих проектов позволяет нам удовлетворять свои транспортные амбиции", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева