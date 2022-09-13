Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра в Twitter.

"Желаю упокоения душ героических шехидов азербайджанской армии, погибших в столкновениях на азербайджано-армянской границе. Выражаю соболезнования и желаю терпения их родным и всему братскому народу Азербайджана. Турция всегда будет рядом с братским Азербайджаном", - говорится в публикации.