https://news.day.az/politics/1495225.html Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу
Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра в Twitter.
"Желаю упокоения душ героических шехидов азербайджанской армии, погибших в столкновениях на азербайджано-армянской границе. Выражаю соболезнования и желаю терпения их родным и всему братскому народу Азербайджана. Турция всегда будет рядом с братским Азербайджаном", - говорится в публикации.
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