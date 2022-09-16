Армения пошла на провокацию на границе из-за нежелания подписывать мирный договор

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о провокации ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Старое умерло, новое еще не родилось. Война окончена, но мир не установлен. Повторяющиеся вспышки и смертоносные столкновения, в которых находятся Баку и Ереван, являются лишь неотъемлемой частью трудного процесса рождения от прекращения огня к всеобъемлющему соглашению. На него настроен Азербайджан, тогда как Армения предпочитает рассматривать соглашение как противоречащее своим промежуточным интересам.

Любая эскалация на азербайджано-армянской государственной границе, вблизи или в пределах территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, является обоюдоострым мечом. С одной стороны он указывает на критическую неотложность мирного договора между Баку и Ереваном, чтобы положить конец прискорбным событиям такого рода.

Различные взгляды сливаются в единое мнение

Весьма вероятно обострения будут иметь место и в будущем, что, к сожалению, является предсказанием неизбежного. Неоспоримая правда заключается в том, что есть явные доказательства того, что армянская сторона увеличила свое военное присутствие вдоль границы, накапливая оружие и вооружение в дни, предшествовавшие точке кипения.

В официальной информации Минобороны Азербайджана говорится, что в ответ на широкомасштабную провокацию Армении на Дашкесанском, Лачинском и Кяльбаджарском участках государственной границы, выразившуюся в интенсивном обстреле азербайджанских позиций и использовании горных рельефов местности и щели долины для минной установки, Баку быстро и эффективно отреагировал ответными контрмерами, подавив огневые точки Армении, чтобы предотвратить дальнейшее расширение эскалации.

Официальная версия Еревана о том, что произошло, похоже, исходит из параллельной вселенной. Армянская точка зрения состоит в том, что в результате эскалации азербайджанские вооруженные силы якобы вторглись на территорию Армении. Баку решительно отвергает это злонамеренное обвинение.

Фактическая суть

Попробуем посмотреть на это логически и не предвзято. Дело в том, что азербайджано-армянская государственная граница не делимитирована, демаркационные линии, естественно, отсутствуют. Любая эскалация, какова бы ни была ее побочная первопричина, способна изменить позиции противоборствующих сторон с неравными потерями в живой силе и военной технике для вовлеченных сторон.

Ответные и превентивные меры являются неотъемлемой частью любого шага, предпринятого в такой ситуации. Таким образом, неудивительно, что для Армении эта эскалация завершилась значительным стратегическим военным поражением, ослабившим ее способность обеспечивать безопасность границ, а военная инфраструктура, размещенная вдоль границы, была, по меньшей мере, соответствующим образом истощена.

Есть веские основания полагать, что Азербайджан действовал в соответствии со своими интересами национальной безопасности, уничтожив все, что он считал угрозой своим позициям и гражданскому населению, впоследствии предоставив четкие доказательства того, что он обстреливал исключительно законные цели на противоположной стороне.

Стратегический вызов

Любая эскалация, в частности крупномасштабные операции такого рода, хорошо вписывается в риторику Еревана о том, что в настоящее время нет благоприятной среды для заключения мирного договора, так как недостаточно взаимного доверия для продвижения вперед. Учитывая локальный характер событий, Армения также быстро воспользовалась шансом прибегнуть к помощи ОДКБ, в которой доминирует Россия, что вызвало некоторую реакцию, но не ощутимую поддержку.

В Ереване рассматривают подобную ситуацию и как способ вовлечения в регион международных акторов с возможной реанимацией Минской группы ОБСЕ, мандат которой никогда не распространялся на приграничные столкновения.

По инициативе Франции инцидент был обсужден в Совете Безопасности ООН. Учитывая их послужной список, маловероятно, что какой-либо вердикт, возлагающий вину на одну из сторон, будет принят. Ожидается, что будет подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня и надежды на прочный мир.

Наиболее преобладающим соображением, которое должно быть центральным для глубокого понимания ситуации, должно быть то, что любая эскалация вдоль государственной границы является прямым результатом отсутствия всеобъемлющего мира между двумя сторонами. Что, среди прочего, положило бы окончательный конец вопросу делимитации и демаркации границ. Это коренная причина повторяющихся столкновений, которые останутся неразрешимыми, если с ними не справиться, что в конечном итоге приведет к новым человеческим жертвам.

Некоторые комментаторы и наблюдатели могут подумать, что ради сохранения хрупкой стабильности Азербайджану не следовало прибегать к самым жестким контрмерам. Самооборона, в соответствии с уставом ООН, может распространяться на территорию вражеской нации при условии соблюдения соразмерности и других принципов ведения войны. Доказательств того, что Азербайджан нарушает суверенную территорию Армении, нет, хотя нельзя отрицать, что в целях самообороны были нанесены удары по объектам, расположенным на территории противоположной стороны, что было правильно и справедливо.

Очевидно, что Азербайджан эффективен в нейтрализации любой потенциальной угрозы. Также бесспорен тот факт, что такой образ действий обусловлен его тяжелой обязанностью действовать с бдительностью для обеспечения своих законных интересов. В мировоззрении Баку любая добросовестная уступка, сделанная Армении, скорее всего, будет воспринята последней как поощрение взять за привычку инициировать периодические обострения, чтобы отсрочить продвижение мирной повестки дня.

Поскольку время для переговоров неумолимо истекает, а неисправимая склонность Армении к колебаниям не ослабевает, идея мириться с провокацией должна быть враждебной стремлению Баку к мирному соглашению. С 9 ноября 2020 года Ереван ни разу не сделал ничего разумного, если бы его не принуждали к быстрому применению силы. Обвинять Баку в том, что он не проявляет снисходительности, - это форма оторванного от реальности высокомерия и принятия желаемого за действительное, с которым нельзя мириться.

Для Пашиняна задача остается неизменной, поскольку он должен подготовить свой народ к миру после того, как красноречиво объяснит опасности, затягивающие его ошибочную борьбу. Однако трудно сказать, сколько смертельных самоповреждающих эскалаций придется выдержать этому интеллектуальному лидеру Армении, прежде чем он убедительно докажет своему электорату неумолимость всеобъемлющей сделки. В таких ситуациях дипломатия с бейсбольной битой кажется эффективным способом действий.