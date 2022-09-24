Предсказуемый провал провокации ВС Армении на границе

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о провокации ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

После произошедшей с 12 по 14 сентября эскалации на азербайджано-армянской государственной границе необходимо рассмотреть некоторые общие принципы, применимые ко всем вспышкам такого рода, которые имели место после соглашения о прекращении огня от 10 ноября и могут произойти в будущем.

Ниже приведены предписания, которые зависят от экстраполяции косвенного содержания недавней напряженности на границе:

Неизбежность

Существует безошибочно ощутимая степень мрачной непреклонности в отношении рассматриваемого вопроса. Суть проста. До тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное соглашение, окончательно положившее конец всем вопросам, подпадающим под поле зрения азербайджано-армянских переговоров (в частности, делимитации и демаркации границы), время от времени будут повторяться эскалации с нерегулярной периодичностью. Короче говоря, чем неуловимее возможность окончательного мира, тем более смертоносными и более частыми окажутся противостояния.

Неопределимость случайной причины

Вопрос о том, "кто открыл огонь первым" или "чье поведение спровоцировало эскалацию", - это тема, в отношении которой стороны до сих пор предлагали свои непримиримые нарративы, которые, как бы ни был уверен понтифик в своем католицизме, явно вряд ли сдача. Что касается событий 12-14 сентября, Азербайджан представил веские неопровержимые доказательства того, что Армения увеличила свое военное присутствие вдоль границы, накопив арсеналы оружия и вооружений за день до того, когда она провела широкомасштабную провокацию, открыв интенсивный огонь по азербайджанским позициям, используя горный рельеф местности и долины для установки мин.

Армения, не представив никаких доказательств "военной концентрации у границы", просто обвинила Баку в провоцировании напряженности. По большому счету, случайная причина любой эскалации будет отнесена к "серой зоне" с точки зрения независимой миссии по установлению фактов, что в конечном итоге окажет незначительное влияние на фактическое положение дел.

Предсказуемость военного результата

Благодаря балансу соответствующих военных возможностей, определяющих две стороны, Азербайджан улучшил свое стратегическое положение вдоль границы, и Армения неизбежно потерпит дальнейшие неудачи в случае новых провокаций. Обе стороны понесли человеческие потери после недавней эскалации, причем число погибших в Армении оказалось значительно выше. С позиционной точки зрения Баку установил контроль над рядом важных высот, что позволило контролировать трассу Ереван-Горус и нейтрализовать то, что считалось угрозой территориальной целостности и национальной безопасности Азербайджана.

Корреляция с интенсивностью мирных переговоров

Эскалация, вероятно, станет непропорциональной, если параллельные мирные переговоры будут замедлены. Поскольку ожидается, что Азербайджан будет более мстительным и бдительным, что является естественным и стратегическим способом поведения. Армения может прибегнуть к преднамеренной широкомасштабной эскалации с целью сорвать мирные переговоры, чтобы успокоить силы сопротивления миру у себя дома и среди своей диаспоры, уклоняясь от своих неизбежных внутренних обязательств. Однако при наличии подлинного мирного импульса, подкрепленного взаимным доверием и решимостью двигаться вперед, эскалация будет сдерживаться кратким, коротким, молчаливым и неопровержимо смертоносным воздействием.

Отработка защитного механизма ОДКБ

Каждая эскалация вызовет запрос Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой доминирует Россия, чей ответ будет заключаться в перекалибровке после той или иной вспышки на основе присущего ей фактора территориальной напряженности. Как убедительно отметили в Казахстане в связи с последней напряженностью, "поскольку граница не делимитирована, любое заявление о нарушении территории Армении является просто предположением, не подкрепляющим обоснование включения ОДКБ в уравнение".

С другой стороны, соответствующие договоренности Москвы с Ереваном и Баку, скорее всего, не приведут к серьезному вмешательству. Учитывая события в Украине и недавнее объявление о "частичной мобилизации", готовность Москвы "помочь братской Армении" выглядит крайне маловероятной. При всем при этом подписанная 22 февраля Московская декларация между Азербайджаном и Россией является существенным фактором отрицания любого ответа России вне механизма ОДКБ.

Более широкая международная реакция

Все эскалации такого рода вызовут у Армении некоторое ошибочное международное сочувствие, на которое не стоит закрывать глаза. Учитывая превосходство Баку в возможностях, которые должны гарантировать ему некоторые выгоды, будь то существенные или минимальные, несмотря на то, что он находится в пределах территориального диапазона неделимитированной зоны.

Ответ Ирана

Любая вспышка вызовет заранее подготовленный ответ Ирана. Изменение границ неприемлемо и является красной линией для Ирана. Это будет в значительной степени несущественно. Упрямство Ирана в отношении Зангезурского коридора будет и впредь влиять на его позицию.

Правовой вопрос

До тех пор, пока Азербайджан восстанавливает свои западные границы, не выходя за пределы того, что можно рассматривать как "предполагаемую неограниченную зону", любое обвинение в агрессии, выдвинутое против него, будет юридически недействительным. Самооборона, в соответствии с Уставом ООН, может распространяться на территорию вражеского государства при условии соблюдения соразмерности и других принципов ведения войны.

Доказательств нарушения Азербайджаном суверенной территории Армении нет, хотя нельзя отрицать, что в целях самообороны объекты, расположенные на территории противоположной стороны, были обстреляны со смертельной точностью, что было правильно и справедливо. Кроме того, Баку предоставил достаточные доказательства, подтверждающие его заявление о том, что ни при каких обстоятельствах целью не было ничего, кроме законных объектов.

Британский журналист Нил Уотсон сказал: "Азербайджанский ответ был быстрым, точным и жестким. Любая последующая гибель армян является частью побочного ущерба, необходимого для того, чтобы избежать дальнейшей конфронтации и вернуть поезд мирного договора на рельсы".

Палка о двух концах

Любая эскалация - это палка о двух концах, с одной стороны, пагубно влияющий на любую динамику, которая может присутствовать в контексте переговоров. С другой стороны, в силу подтверждения абсолютной жизнеспособности окончательного мира, они являются эпизодами кризиса, который необходимо превратить в возможности для активизации переговоров по мирному договору. К первому толкованию прибегнет та сторона, которая намерена ухватиться за удобный случай, чтобы сорвать мир, тогда как второе - это сторона, которая хочет ускорить свой прогресс и спасти человеческую жизнь. В связи с этим прогнозируемый стиль поведения, который продемонстрируют Ереван и Баку, оставляет ничтожно мало места для неопределенности.

Фактор Зангезура

Принимая во внимание несогласие Армении со статьей 9 Трехсторонней декларации от 10 ноября и географию напряженности, сокращение Арменией южного участка ее границы с Азербайджаном будет воспринято как признак непоколебимости Баку в реализации Зангезурского коридора.

Некоторые из вышеупомянутых предписаний могут иметь отношение к любой эскалации, которая может возникнуть вблизи или в пределах территории, временно контролируемой российскими "миротворцами", хотя и в ограниченной степени из-за локальности противостояния внутри Азербайджана.

Как заявил Нил Уотсон: "Единственный способ свести на нет насилие в будущем - это мирный договор. В конце концов, премьер-министр Армении знает это, но, как утопающий, цепляющийся за соломинку, делает все возможное, чтобы продлить предсмертную агонию своего народа до того, как мирный договор будет подписан. Вопрос только в том, сколько жизней должно быть потеряно, прежде чем армянский народ и диаспора поймут это и сдадутся перед неизбежным".