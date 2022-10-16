Постыдное лицемерие сердобольных заступников Армении

Потерпев сокрушительное поражение на поле боя в ходе Второй Карабахской Войны и приграничных боестолкновениях, военно-политическое руководство Армении было принуждено пойти на мирные переговоры, при посредничестве ЕС и России. Эти переговоры для армянских политиков означают конец их многовековой иллюзорной мечты о "Великой Армении" от моря до моря.

Так как достижение мирного соглашения невозможно без признания друг другом территориальной целостности Азербайджана и Армении, официальный Ереван идёт на всяческие ухищрения и отговорки, лишь бы по возможности не подписывать никакого мирного договора или попытаться внести в текст будущего мирного соглашения лазейки для того, чтобы в будущем иметь возможность вновь возобновить свои территориальные претензии к Азербайджану и сохранить остатки сепаратистов в Карабахском регионе.

Азербайджан, предоставив Армении 5 базисных принципов возможного мирного соглашения, так до сих пор не дождался от официального Еревана внятного и конкретного ответа на них. Армянская сторона, пользуясь зарубежом присвоенным статусом "вечного страдальца", вместо того, чтобы наконец ответить на азербайджанские мирные инициативы, выдвигает свои непонятные предусловия и комментарии, с целью затянуть вывод войск с территории Азербайджана, затормозить мирные переговоры и процесс делимитации и демаркации границы.

Параллельно с этим, армянские военные ежедневно устраивают вооружённые провокации, обстреливая позиции азербайджанской армии на линии соприкосновения войск вдоль условной границы (так как согласно международному праву, линия границы между странами не подвергнувшиеся делимитации и демаркации, является окончательно не установленной), стараясь устроить широкомасштабные вооружённые провокации для вовлечения в конфликт третьих сторон.

Последние масштабные армянские провокации 12-14 сентября 2022 года, о которых Армению и международное сообщество на протяжении конца августа- начала сентября этого же года постоянно предупреждала азербайджанская сторона, приведшие к значительным человеческим жертвам, окончились очередным поражением армянских вооружённых сил и были остановлены лишь благодаря вмешательству посредников из ЕС и России. Целью этой армянской провокации был срыв предстоящих двусторонних переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по достижению мирного соглашения, встречи лидеров Азербайджана и Армении в Праге 6 октября 2022 года, а также оттягивание вывода остатков армянских вооружённых сил с территории, где временно размещены миротворцы, согласно принятым обязательствам по трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года.

Армянская сторона все время стремится под различными предлогами заморозить ситуацию, чтобы не проводить реальную делимитацию и демаркацию границы, не открывать новых транспортных региональных маршрутов, не освобождать 7 оккупированных азербайджанских эксклавов в Казахском районе и селение Кярки в Нахичеванской Автономной Республике, сохранить остатки подразделений армянской армии на территории, где временно размещены миротворцы.

Армянская сторона старается перевести переговорный процесс под эгиду сопредседателей Минской группы ОБСЕ, эффективность которых, как отметил Президент Ильхам Алиев, была равна нулю. Успехи международных посредников в лице ЕС и России в достижении мирного соглашения, вызвали приступ ревности у некоторых стран, которые оставшись в стороне от мирного процесса, публично объявили себя сторонниками Армении, сняв маску "нейтральности и объективности".

Армянская сторона развязала широкую пропагандистскую антиазербайджанскую компанию на дипломатическом поле и в информационном пространстве, используя неподтвержденную информацию и фейки, жонглируя непроверенными и подтасованными фактами, стараясь завоевать симпатии международного сообщества, чтобы через эту призму добиться своих целей. В этой грязной компании армянская сторона широко задействовала (при финансовой поддержке богатой диаспоры) западные средства массовой информации и "карманных" проармянских политиков, которых хлебом не корми, дай возможность подвергнуть обструкции и остракизму Азербайджан и Турцию, которых они ненавидят всеми фибрами своей продажной души.

Официальный Ереван, в целях привлечения на свою сторону как можно больше сторонников, используя тот факт, что граница между Азербайджаном и Арменией до сих пор является довольно условной, попытался представить последние столкновения на границе, как "вторжение и оккупацию" армянской территории со стороны Азербайджана и забив в барабаны, обратился за помощью к союзникам по ОДКБ, Ирану и странам Запада.

Но и тут реакция оказалась довольно неоднозначной. Союзники по ОДКБ, которые владеют информацией лучше, чем другие, ввиду того, что когда-то вместе были в составе бывшего Союза, не побежали, сломя голову, на помощь хитрому партнёру по блоку, а проявили разумную сдержанность, чтобы не быть вовлечённым в конфликт с дружественным Азербайджаном, во имя призрачной армянской мечты о "миацуме" (аннексии Карабахского региона Азербайджана).

Страны ОДКБ неоднократно заявляли о том, что ввиду того, что на границе Армении и Азербайджана не проведена делимитация и демаркация, вопрос о принадлежности тех или иных высот является спорным и требует разрешения за столом переговоров. Увы, армянская сторона не прислушалась к мудрым советам союзников и предпочла по старинке решать свои территориальные претензии силой оружия, а получив сильно "по носу" железным азербайджанским кулаком, завизжала от боли, обвинила союзников в невыполнении обязательств и повернулась к ним спиной. Хотя Ереван полностью зависит в военно- техническом плане от союзников по ОДКБ, получая технику и вооружение в долгосрочный кредит по внутригосударственным ценам.

Не получив ожидаемый поддержки у союзников по ОДКБ, руководство Армении бросилось искать поддержки у Ирана, стараясь перетянуть на свою сторону эту соседнюю страну дезинформацией о том, что Азербайджан намерен в случае открытия Зангезурского коридора, захватить армянскую Сюникскую область и отрезать от коридора Юг - Север.

Нынешнее армянское руководство давно пытается рекламировать свою страну, как некий армянский транспортный перекрёсток, который мол обеспечит движение грузов из портов Персидского залива и Индии в Европу. Но кроме пустой болтовни и фантастических неосуществимых проектов предложить ничего не может, так как денег для осуществления этого проета у неё нет, а платить за утопию никто не собирается. Так что, вместо перекрёстка получился "армянский" тупик, упирающийся в Кавказские горы.

В порыве чувств, Армения срочно разрешила Ирану открыть Генеральное Консульство в Кафане, пытаясь задобрить "новых" друзей, не смотря на довольно не простые отношения Тегерана с Западом из-за переговоров по "ядерной" сделке. При этом, армянские дипломаты "пичкали" своих иранских коллег ложной информацией о наличии в Азербайджане неких баз израильских беспилотников, готовых атаковать Иран, щедро сдабривая это антиизраильской и антисемитской пропагандой.

Но и тут Ереван промахнулся. В Тегеране быстро разобрались что к чему и предпочли вместо фантастических армянских проектов, реальное взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Азербайджаном, в том числе и в сфере открытия новых транспортных маршрутов, в обход Армении.

Оставшись у разбитого корыта, армянская сторона решилась на беспрецедентный шаг-резко поменяла вектор своего внешнеполитического курса и побежала искать защиты у Запада и Индии, хотя до этого старалась завлечь в свои "ласковые" сети главного индийского конкурента - Китай, обещая "неограниченные" возможности для китайских инвестиций. Поддавшись армянской пропаганде, Индия открыто встала на сторону Армении, приняв за чистую монету армянские утверждения об азербайджанской "агрессии".

Используя то, что Азербайджан является близким другом Пакистана, армянская дипломатия, обманув индийскую сторону, вовлекла ее в довольно щекотливую ситуацию, спекулируя на теме исламофобии, которая сегодня довольно актуальна в Индии, учитывая сложные отношения с соседней страной из-за Кашмирской проблемы. Кроме того, армянская сторона, дав Индии горы неисполнимых обещаний, заверив в полной поддержке по проблеме Кашмира и территориальному спору с Китаем в Гималаях, на этот раз обманула и китайскую сторону, которой вчера ещё клялась в "вечной" дружбе и верности, открыто перейдя на сторону конкурента. Индия, традиционно пользовавшаяся в Азербайджане любовью и симпатией, стала заложником армянской теории "миацума" и территориальных притязаний к соседним странам.

Армянское руководство давно искало возможности переметнуться на Запад, используя свою давнюю традицию предательства, меняя союзников, исходя из принципа "кто больше заплатит" и поддержит территориальные экспансионистские устремления мирового армянства. С приходом к власти (после "вельветовой" революции в мае 2018 года) птенцов гнезда Сороса, "революционное" руководство страны делало неоднократные попытки сменить хозяев и переориентировать внешнеполитический курс страны. Однако, слишком тесные традиционные политические, экономические и военные связи с главным союзником не давали возможность открыто "соскочить" на Запад, так как мизерный армянский бюджет во многом зависит от поступлений из России. Вооружившись до зубов военной техникой, полученной практически даром в счёт беспроцентных кредитов и надеясь на полную поддержку союзников по ОДКБ, Армения вела себя так вызывающе, что Премьер-Министр Н. Пашинян открыто заявил, что "Карабах это Армения и точка", чем окончательно похоронил имитационный переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ.

Одновременно с этим, армянское руководство вело тайные переговоры с западными странами, намекая на то, что готовы сменить "окрас" при условии поддержки армянской позиции в Карабахском вопросе и финансовой помощи. Уже тогда, в ходе переговоров с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, один из сопредседателей открыто встал на сторону Армении и поддержал все ее требования, отказавшись от видимой нейтральности и беспристрастности. С началом Второй Карабахской Войны в сентябре 2020 года, армянская сторона, не получив ожидаемой помощи от ОДКБ, открыто стала взывать о помощи к странам Запада, используя влияние в них богатой армянской диаспоры. Но добиться полной поддержки западных стран Армении не удалось ввиду того, что большинство стран запада заняло взвешенную объективную позицию, основанную на уважении территориальной целостности Азербайджана и выполнении 4 резолюций СБ ООН, а также решения Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года.

Отдельные попытки "выкручивания рук" азербайджанской стороне со стороны некоторых особо рьяных новоявленных союзников Еревана, натолкнулись на непреклонную позицию Президента Ильхама Алиева, который стойко стоял на страже национальных интересов Азербайджана, опираясь на полную поддержку азербайджанского народа. Не сумев добиться вмешательства в войну ни союзников по ОДКБ, ни западных стран, Армения потерпела поражение, была принуждена принять условия капитуляции, подписав трёхстороннее Заявление от 10 ноября 2022 года и стиснув зубы выполнять под давлением его условия.

После этого, руководство Армении стало открыто заигрывать с западными странами, пытаясь усидеть на двух стульях сразу, в надежде урвать побольше оружия у традиционного союзника, а финансов у Запада. В этом официальному Еревану активно оказывает содействие армянская диаспора и прикормленные ею некоторые западные политики, которые стараются оторвать Армению от традиционного союзника.

Последние события вокруг Украины и пограничные стычки на азербайджано- армянской условной границе во многом ускорили процесс переориентации армянской политики. Армянское военно- политическое руководство, организуя провокации на линии соприкосновения войск и терпя в них поражение за поражением, немедленно поднимает всесветный вой и плачь, аппелирует к странам Запада, призывая их вмешаться и помочь Армении. Слишком сердобольные новоявленные друзья Армении на Западе, на время забыв о том, что это страна принадлежит конкурирующему военно- политическому блоку, немедленно отзываются на просьбу страны-провокатора и начинают открытую информационно- пропагандистскую войну против Азербайджана и Турции, угрожая и шантажируя всеми возможными карами и санкциями, вплоть до отправки войск в регион.

Армянская сторона уверила представителей некоторых стран в том, что Азербайджан якобы "вторгся и оккупировал" суверенную территорию Армении, хотя это армянские войска продолжают до сих пор оккупировать часть азербайджанской территории. 12-14 сентября 2022 года, когда в ответ на провокационные действия армянских вооружённых сил и диверсий с установлением минных полей, азербайджанская армия, в результате ответных действий, заняла ряд стратегических высот на бывшей административной границе двух стран (которая требует уточнения). После этих событий на линии соприкосновения, армянская пропагандистская машина и ее спонсоры заработали по полной программе.

Для этого лицемерные радетели Армении не останавливаются не перед чем, фабрикуя липовые свидетельства, подтасовывая факты, жонглируя неподтвержденной информацией, лишь бы очернить Азербайджан и добиться интернационализации ситуации с привлечением новых игроков, расположенных далеко от региона Южного Кавказа.

Армянские официальные лица, которые раньше не вылезали из Москвы и других столиц стран ОДКБ, помчались в столицы западных государств, где лили "крокодиловы слезы" и взывали о помощи. При этом армянские политики, которые ещё вчера клялись в "вечной" дружбе к России, даже стали встречаться с заклятыми врагами своего союзника из ЦРУ, а армянские военные бравировали своим участием в программах американского Министерства обороны, несмотря на то, что отношения между Москвой и Западом из-за событий вокруг Украины находятся в почти состоянии войны.

Ереван стал местом паломничества западных политиков, которым во имя финансовой поддержки армянской диаспоры, необходимо было заручиться ее доверием. Спикер Конгресса США Н. Пелосси, известная своей проармянской и туркофобской позицией, нанесла в сентябре 2022 года визит в Армению, в предверии ноябрьских выборов в Конгресс, чтобы ещё раз подтвердить своим армянским спонсорам полную поддержку всему, что связано с Арменией. Встреченная в Ереване с пышной помпезностью, наподобие визитов советских руководителей времён перестройки, Н. Пелосси клялась в полной поддержке всех армянских территориальных притязаний и в том, что на Западе с нетерпением ждут, когда же официальный Ереван наконец примкнёт к нему. Под влиянием армянской диаспоры и купленных ею политиков, в антиазербайджанскую пропагандистскую компанию включились даже страны, которым сам Бог велел выступать против сепаратизма и в поддержку территориальной целостности, исходя из их исторического опыта.

Руководство Канады, которое всегда отличалось своими проармянскими симпатиями, возникшими из детских воспоминаний главы канадского правительства и чудесных цветных носочков, полученных в подарок от армянского премьера, сразу же вступилось за своего нового "союзника" и устами главы МИД всплакнуло о "горькой" судьбе армянских военнослужащих, погибших в ходе организованной ими же провокации. Ни разу канадские официальные лица, которые столь "нежно" пекутся об Армении, ни слова не промолвили об армянской оккупации азербайджанских территорий, о судьбе разрушенных азербайджанских культурных памятников, а также не потребовали скорейшего возвращения 1 миллиона беженцев домой. Такая канадская забывчивость не делает чести стране, которая гордится своей приверженностью к общечеловеческим ценностям и международному гуманитарному праву. Тем более, что над Канадой, как "дамоклов меч", весел и весит призрак квебекского сепаратизма, готового в любой момент развалить страну кленового листа.

Нижняя палата кортесов ( парламента) Испании вдруг обеспокоилась ситуацией на Южном Кавказе и приняла тенденциозное одностороннее заявление, в котором полностью отражена армянская версия сентябрьских событий, без учета позиции Азербайджана. При этом, инициатором этого решения были представители сепаратистских каталонских и баскских партий, которые на протяжении многих лет стараются развалить Испанию. Интересно, как бы восприняли аналогичную резолюцию Милли Меджлиса Азербайджана их испанские коллеги и правительство Королевства?

События на условной границе Азербайджана и Армении вызвало "беспокойство" у МИД Люксембурга. У этой страны, которая дважды теряла в ходе двух мировых войн свою независимость в результате оккупации и аннексии Германии, в результате "свободного волеизъявления" некоторых своих граждан немецкого происхождения, особая "симпатия" к Армении, основанная на бизнес интересах главы внешнеполитического ведомства Жана Ассельборна, который связан с некоторыми российскими олигархами армянского происхождения по отмыванию денег в "тихой банковской гавани" Люксембурга. Этот политик, который постоянно горло рвёт за Армению на всех перекрёстках, ни разу не удосужился посетить Азербайджан и встретиться со своим азербайджанским коллегой. Зато ежегодно посещает Армению и часто встречаясь с главой МИД этой страны, выражает полную поддержку экспансионистской политики этого государства.

Не применули отметиться в этой компании МИД Греции и Кипра, которые давно испытывают "особые братские" чувства к новоявленному союзнику Армении за болезненную тюркофобию, с которой даже создали тройственный союз (помня об армянской мечте о "Великой Армении", расположенной между тремя морями), где обсуждают конфликты с Турцией в восточном Средиземноморье, с так далеко расположенной и не имеющей выход к открытому морю Арменией.

Ну и как всегда "отличилась" вечный защитник Армении Франция, которая ещё с середины 19 века муссирует "армянский вопрос", используя армянский народ в своих целях. Тогда для развала Османской империи, теперь чтобы нанести удар Турции и тюркскому миру, в которых некоторые туркофобские чиновники администрации Президента Э. Макрона видят угрозу западной цивилизации и христианскому миру. Представители Франции сделали ряд резких тенденциозных заявлений относительно происшедших событий на линии соприкосновения, которые можно характеризовать как открыто проармянские и этим окончательно вбили гвоздь в гроб почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, положив конец всякому своему возможному посредничеству, которое не может быть односторонним.

Даже МИД Литвы решил "отличиться", выступив с отдельным заявлением с комментариями по неподтвержденной информацией, распространённым армянской стороной, заняв довольно необъективную позицию. Видимо пооармянские взгляды и дары Армении, полученные некоторыми чиновниками этого ведомства, перевесили объективную и взвешенную позицию, заложенную ещё на заре независимости этой страны бывшим главой государства В. Ландсбергисом. Ведь Литве, которая сама была когда-то жертвой сепаратизма и аннексии, как никакой другой лучше всех понятно, что происходит на Южном Кавказе. Наверное авторы этого заявления забыли об истории оккупации Клайпеды (так называемый Мемельский вопрос), когда нацисты захватив этот порт, аннексировали часть Литвы, наплевав на международное право и суверенные права литовцев.

В порыве "искренних" чувств к "западным демократическим ценностям", некоторые армянские политики, забывшись, стали козырять своей якобы демократической ориентацией, спекулируя тем, что мол пограничные споры-это "нападение на армянскую демократию". Кажется это "новое" армянское трактование демократии, когда под этим соусом подаётся захват территории соседнего суверенного государства - Азербайджана, под одобрительные возгласы некоторых зарубежных политиков, которые готовы во имя собственных корыстных целей пожертвовать интересами другого народа. Не даром Премьер-Министр Н. Пашинян, который ещё вчера благодарил Россию за чудесное спасение от полного разгрома, разошёлся до того, что на Саммите СНГ в Астане 14 октября 2022 года, вдруг стал высказывать свои сомнения в отношении ОДКБ, подвергнув критике некоторые стороны деятельности этой организации, за то, что не поддержала армянскую авантюру.

Армянское руководство которое любит представлять себя представителям западных стран и международных организаций как сторонников мирного соглашения, на самом деле лишь прикрывается своим мнимым "миролюбием", так как до сих пор требуя от Азербайджана признать территориальную целостность Армении в административных границах бывшего СССР, само отказывается соотвественно признавать Карабахский регион частью Азербайджана. А их "карманные марионетки"-сепаратисты вообще заявляют, что любые договорённости между Азербайджаном и Арменией их не касаются и они вообще некое "отдельное государство", которое никогда не будет в составе Азербайджана. Эти заявления армянской стороны говорят об ее неискренности, притворстве и стремлении оставить место для манёвра, что категорически неприемлемо как для Азербайджана, так и для всего мирного процесса в целом.

Набравшись немного "храбрости", армянские политики уже готовы призвать на свою защиту армии третьих государств, расположенных за много тысяч километров от Южного Кавказа, лишь бы сохранить захваченные территории, не смотря на то, что устав ОДКБ не допускает нахождение иностранных вооружённых сил на территории стран организации. Но и тут попали в просак. На этот раз Иран, которого Армения подзуживает против Азербайджана и Турции, распространяя ложную информацию, резко выступил против нахождения вблизи от своих границ каких-либо вооружённых формирований европейских государств. Иран открыто указал Армении, чтобы она умерила свой пыл и не мутила дальше воду.

Не испортив пока до конца отношения со всеми соседями и союзниками, Армения может вообще остаться одна в полной изоляции, так как новоявленные зарубежные покровители могут лишь на словах говорить о поддержке, а в реалиях, без урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией, открытия новых транспортных коридоров и продолжения тесного сотрудничества с партнерами по ЕАЭС, стране грозит экономическая катастрофа. Да и те, кто сегодня льют слезы по "бедной пушистой" Армении, завтра во имя своих экономических и политических интересов, быстро перестоятся и бросят ее на произвол судьбы.

Такова сущность этих постыдных лицемеров, которые 30 лет молчали и делали вид, что не видят оккупации 20 % азербайджанской территории, почти 1 миллиона беженцев и стёртых с лица земли 300 населённых пунктов. Теперь же они вдруг очнулись, после того, как Азербайджан принудил Армению выполнить резолюции СБ ООН, освободив свои суверенные территории, дерут глотку, пытаясь уберечь страну- агрессора от выполнения взятых на себя обязательств по подписанным трёхсторонним Заявлениям.

Однако с большей уверенностью можно сказать, что вскоре эти же сердобольные заступники забудут о своих обещаниях, данных Арменией и будут просить Азербайджан помочь увеличить поставки энергоресурсов, чтобы преодолеть энергетический кризис, который уже охватил весь мир. Ведь в реальной политике нет места чувствам, а есть лишь циничный расчёт и вечные интересы. Так что армянским руководителям давно нужно это уяснить, сесть за стол переговоров и начать договариваться с Азербайджаном, а не вилять хвостом и как женщины с пониженной социальной ответственностью, не прыгать с одних колен на другие, по принципу "где больше заплатят".