Анаит и ее клиенты: от Никола Пашиняна до Армена Ашотяна

Автор: Акпер Гасанов

Поразительное "открытие" сделала армянский психиатр и невролог Анаит Дарабян. Она констатировала, что вот уже более двух лет армянское общество находится в состоянии стресса и перманентного напряжения.

"После войны многие психологические проблемы в армянском обществе обострились, пациентов стало больше. В основном это люди с депрессивными расстройствами, паническими атаками или агрессией", - утверждает Дарабян.

"Когда у человека нет уверенности в завтрашнем дне, есть страхи, связанные со службой сына или чем-то другим, то они начинают паниковать, а это приводит к защитной реакции в виде агрессии", - отметила она.

Армянский психиатр считает, что на фоне войны обострились болезни среди населения этой страны. Поскольку любая стрессовая ситуация - война или катастрофа - заострили чувства, а люди, подверженные паникам, бывают не в состоянии контролировать эмоции и бурно реагируют на все.

"Некоторые становятся нервными или ранимыми, другие агрессивными. Бывают случаи кардинального изменения привычек и поведения", - рассказала Дарабян.

А еще, она добавила, что в армянском обществе очень много комплексов.

"Мы очень закрыты и закомплексованы, хотя пытаемся казаться более открытыми и свободными", - отметила психиатр. И все сказанное ею - "абсолютная правда".

Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его политических оппонентов. Такой бесконечной клоунады не увидишь ни в одном цирке мира. Такую длинную очередь персонажей, чью комплексы неполноценности сублимировали в манию величия нельзя было увидеть даже в Москве, когда там открылся ныне уже закрывшийся первый "Макдональдс".

Пашинян безостановочно опровергает самого себя. То он заявляет о готовности сделать шаги к миру, то несет ахинею о праве карабахских сепаратистов иметь собственную армию. Есть и более яркие примеру неадекватности армянского премьера.

"Если карабахский вопрос решен, то почему народ Карабаха этого не чувствует, почему ВС Азербайджана установили посты вокруг Карабаха и обстреливают Карабах", - деланно удивляется он.

В реальности Пашинян прекрасно знает ответ на этот вопрос. Ведь, азербайджанская сторона всего лишь вынуждена отвечать на провокации незаконных армянских вооруженных формирований, которые до сих пор есть в Ханкенди. Руководство Армении умывает руки и ничего не делает для их ликвидации. Так что, Никол Воваевич - потенциальный клиент для Анаит Дарабян. Впрочем, не он один.

Встане его политических оппонентов - не менее тяжелая ситуация. Об этом, в частности, свидетельствуют откровения вице-председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна в прямом эфире в Facebook. Человек, находяшийся в прямом подчинении такого абсолютного политического лущера, как Серж Саргсян, которого армянский народ пинком под зад отправил на политическую свалку, периодически подает голос. Что само по себе - повод для изучения персоны Ашотяна психиатрами.

Но, послушаем, что он ляпнул на сей раз.

"Если 4 резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года были такими судьбоносными и серьезными документами, то почему Армения не была признана агрессором, почему не применялись санкции. Если те резолюции, о которых мечтало правительство Азербайджана до Никола Пашиняна, то почему в заявлениях стран-сопредседателей Минской группы не было ссылки в качестве документа урегулирования? Никол Пашинян осуществил самые смелые, грязные и эротические геополитические мечты азербайджанцев", - ищет Армен черную кошку в темной комнате, хотя там ее нет.

Для начала замечу, что это Азербайджан справедливо указывает на то, что Армения игнорировала выполнение 4 резолюций Совбеза ООН, не получив в итоге пакета жестких санкций за это. Это официальный Баку указывает на бесполезности МГ ОБСЕ, которая долгих тридцать лет имитировала бурную деятельность, в реальности подыгрывая стране-оккупанту. Получается, что Ашотян признает обоснованность аргументов Азербайджана. Если это так, то ему следовало бы более четко и ясно выражать свой восторг позицией официального Баку.

При этом безусловно, он тоже является потенциальным клиентом Анаит Дарабян. У него явное раздвоение личности. Человек, будучи армянином, заявляет, что знает про все "смелые, грязные и эротические геополитические мечты азербайджанцев". Хорошо, что добавил в этот спич слово "политические". В противном случае, к Ашотяну могли возникнуть совершенно иные вопросы. Впрочем, есть же тут и вопрос сугубо внутри армянский.

Кто, где, когда сказал Армену, что "смелые, грязные и эротические геополитические мечты" в отношении Армении и армян может выполнять только РПА? Эта партия достаточно долго делала с Арменией и ее гражданами то, что сейчас он приписывает другим. За что и была свергнута. Теперь, нечто подобное тому, о чем рассуждает Ашотян, делает с Арменией и ее народом Никол Пашинян и его команда. В Азербайджане лишь наблюдают за этим процессом, причины которого точно объяснила Анаит Дарабян.