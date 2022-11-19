Азербайджан сделал долгожданный ход на дипломатическом поле

Автор: Лейла Таривердиева

На заседании Милли Меджлиса в пятницу, 18 ноября, были приняты законопроекты об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительского офиса в Палестине. Законодательный орган проголосовал за законопроекты "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)" и "Об учреждении представительского офиса Азербайджана в Палестине (в городе Рамалла)".

Открытие азербайджанской дипмиссии в Тель-Авиве - событие, которого давно ждали и в Азербайджане, и в Израиле.

Израильская дипмиссия в Баку действует с августа 1993 года, о стабильно дружеских и тесных связях наших стран известно всем. Близкие контакты Баку и Тель-Авива, порой остававшиеся за кадром, не раз помогали разруливать сложные ситуации. Баку сыграл первостепенную роль в восстановлении отношений между двумя близкими ему странами - Израилем и Турцией. По информации, просачивавшейся из различных информированных источников, большую роль в этом процессе сыграл Президент Азербайджана, приложивший все усилия для того, чтобы помирить двух своих друзей. И это у него получилось. Продолжавшаяся десятилетие конфронтация начала давать трещины, и в августе состоялся первый визит президента Израиля в Анкару, были восстановлены дипломатические отношения. В начале октября министры обороны Турции и Израиля по удивительной "случайности" почти одновременно оказались в Баку, а уже в конце месяца две страны говорили о возможном сотрудничестве в сфере военной промышленности.

Азербайджан играет серьезную роль в обеспечении энергобезопасности Израиля. Уже много лет азербайджанская нефть обеспечивает половину израильских потребностей, а с начала этого года поставки нефти из Азербайджана в Израиль выросли более чем на 70 процентов. Как подмечают эксперты, пять из десяти автомобилей в Израиле заправляются за счет экспорта из Азербайджана. Причем, Баку очень честный и надежный партнер, который не ставит никаких политических условий.

Что касается Израиля, то невозможно переоценить ту роль, которую тот сыграл в усилении обороноспособности нашей страны. Передовые израильские военные технологии уберегли мирные города Азербайджана от многих бед в период 44-дневной войны. Мы помним, как на улицах Баку осенью 2020 года развевались наряду с национальным и турецким флагами и флаги Государства Израиль. Это была не организованная акция, а искренний порыв, происходящий из чувства благодарности. Не будем забывать, что между азербайджанским и еврейским народом всю историю их совместного проживания были прекрасные отношения. Азербайджан - единственная страна в мире, где никогда не было еврейских погромов и антисемитизма. А поселок Красная Слобода в Губинском районе - единственный в мире еврейский населенный пункт вне границ Израиля. Для израильской стороны эти факторы имеют, возможно, даже определяющее значение и ценятся больше, чем та же нефть. Не случайно проживающие в Израиле выходцы из Азербайджана представляют особую и сплоченную общность, и это не кажется никому противоестественным. Кроме того, еврейское лобби в США и Европе, гласно или негласно, но блокирует продвигаемые армянством антиазербайджанские шаги.

Одним словом, у Азербайджана и Израиля много общего и в прошлом, и в настоящем. Их геополитические и стратегические интересы во многом совпадают. Если же возникают какие-то шероховатости, обе стороны, как это принято у добрых друзей, просто не обращают на них внимания.

Еще раз напомним, что 18 ноября Милли Меджлис принял и законопроект об открытии представительского офиса Азербайджанской Республики в Палестине, в городе Рамалла.

Внешняя политика Азербайджана сбалансирована и предполагает поддержание ровных и мотивированных отношений со всеми странами, блоками и организациями. Как член Организации исламского сотрудничества и председатель Движения неприсоединения, он поддерживает тесные контакты и с Палестиной. В апреле 2018 года Баку в качестве члена тройки Движения неприсоединения принял заседание Комитета министров по Палестине ДН. В 2013 году Азербайджан провел две международные конференции по Палестине - Донорскую конференцию для финансирования стратегического плана по развитию города Аль-Гудс Аль-Шариф и Конференцию по созданию исламской финансовой сети безопасности для поддержки Государства Палестина. Азербайджанской стороной были сделаны пожертвования для развития и сохранения инфраструктуры священного города. В 2017 году Президент Азербайджана принял участие в проходившем в Стамбуле чрезвычайном Саммите по вопросу Иерусалима.

В начале августа этого года в Конье состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики. В ходе встречи глава государства, в частности, отметил, что Азербайджан всегда демонстрирует солидарность в отношении палестинского вопроса и в соответствии с резолюциями и решениями ООН поддерживает урегулирование палестинского вопроса на основе принципа двух государств, и эта поддержка однозначно выражена в рамках международных организаций. На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан последовательно вносит вклад в усиление исламской солидарности.

Отношения между Азербайджаном и Палестиной были установлены в 1992 году подписанием Протокола о дипломатических отношениях между Азербайджанской Республикой и Палестинской Национальной Администрацией. В Азербайджане функционирует палестинское посольство. В июне 2011 года президент Палестины Махмуд Аббас совершил свой первый официальный визит в Азербайджан.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"Открытие посольства в Израиле - это долгожданное событие. И неизбежное. Разговоры об этом шли уже давно, не было только официального подтверждения. В Баку много лет действует израильское посольство и все ждали, когда и Азербайджан сделает встречный шаг. Надо сказать, что израильская сторона всегда с пониманием относилась к тому, по каким причинам этого не происходило.

Почему этот вопрос решен именно сейчас? После того, как завершилась 44-дневная война, Азербайджан усилил свои позиции - перешел из категории стран малой силы в категорию стран средней силы. Это означает изменение перспектив республики и восприятия ее внешним миром.

Вторая причина заключается в том, что в регионе Ближнего Востока в последние годы происходят определенные изменения, в частности, наблюдается сближение арабского мира с Израилем в рамках так называемого Авраамического соглашения. Напомню, что 15 сентября 2020 года премьер-министр Израиля и министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в Белом доме подписали Авраамическое соглашение об установлении мира между еврейским государством и двумя арабскими странами Персидского залива. Соглашение также призывает к полной нормализации отношений между народами, населяющими эти страны. ОАЭ и Бахрейн уже открыли посольства в Израиле. Ответные шаги сделала и израильская сторона. Стоит ожидать, что этот процесс будет расширяться и отношения Израиля будут улучшаться и с другими арабскими странами. В списке уже значатся Судан, Марокко, тесные контакты у Израиля с Саудовской Аравией.

Третья немаловажная причина - улучшение взаимопонимания между Турцией и Израилем и восстановление этими странами дипломатических отношений.

Четвертая причина, которая обращает на себя внимание, это деструктивная позиция Ирана, который весьма активно пытается воздействовать на Азербайджан, считая, что наша страна является некой вассальной провинцией ИРИ.

И, конечно же, нельзя не учесть, что широкий спектр отношений между Баку и Иерусалимом требует того, чтобы Азербайджан был представлен в этой стране на высоком уровне.

Азербайджан также открывает представительство в Палестине, что означает сохранение азербайджанской стороной определенного баланса в арабском мире. Надо сказать, что в Баку уже давно функционирует посольство Палестины".