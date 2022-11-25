Азербайджан занимает важное место не только на Южном Кавказе, но и в мире

Азербайджан занимает важное место не только в регионе Южного Кавказа, но и в мире.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал участник состоявшейся в Университете ADA международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", старший научный сотрудник Института европейских исследований Брюссельского университета Керт Дебеф.

"Отрадно, что сегодня Азербайджан занимает важное место в современном развитии, в регионе, в мире. В экономическом плане Азербайджан также играет важную роль и является надежным партнером", - сказал он.

Керт Дебеф выразил мнение, что со временем роль и позиция Азербайджана в мире еще больше возрастут.

Отметим, что сегодня в Баку в Университете ADA состоялась международная конференция "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.