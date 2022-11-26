Крах надежд "геополитических сестер": Никол и Эммануэль получили от ворот поворот

Автор: Акпер Гасанов

В Ереване и Париже теперь могут сетовать только на самих себя. Официальный Баку однажды дал им шанс показать свои искренние стремления к установлению мира в регионе. Азербайджан согласился на расширение формата переговоров с Арменией при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля за счет привлечения к процессу и президента Франции Эммануэля Макрона.

Согласился, прекрасно помня о том, что Макрон, в ходе 44-дневной Отечественной войны занял откровенно анти-азербайджанскую, несправедливую позицию. Он "отметился" рядом лживых заявлений о нашей стране, в частности распространил фейк об "участии боевиков на стороне Азербайджана" в войне, которая с первого дня ознаменовалась тотальным разгромом армянских оккупантов.

Продемонстрировав полное непонимание сути войны, он не учел того, что Азербайджан каждый день освобождал все новые и новые территории, при этом не использовав свой потенциал даже наполовину. Макрон даже не понял, что выставил себя полным профаном, допускающим возможность привлечения к войне не обученных годами, высоко мотивированных азербайджанских военнослужащих, а мифических "боевиков", которые не знали местности, языка и не были готовы пожертвовать собой, ибо это не их Родина.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда потребовал от Макрона доказательств сказанного. Мсье Эммануэль их до сих пор так и не представил, чем закрепил за собой сомнительную славу распространителя фейковой и лживой информации. Но, понимая силу своих позиций, Азербайджан согласился на его участие в четырехсторонней встрече в Праге.

По итогам которой было заявлено, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Как известно, в Алма-Атинской декларации прописаны обязательства государств-участников СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ государств-участников, то есть существующих границ стран по состоянию на 1991-й год. Проще говоря, Армения официально признала, что все те земли, что она более четверти века держала под оккупацией, являются азербайджанскими.

Как видим, даже присутствие Макрона за столом переговоров никак не помогло премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Что, на мой взгляд, вовсе не удивительно. Достаточно вспомнить эпизод, имевший место в ходе неформальной беседы лидеров стран-участниц Пражского саммита. Тогда президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган в шутливой форме предложил французскому коллеге Макрону присоединиться к Организации тюркских государств.

"Макрон, присоединяйтесь к Организации тюркских государств, если желаете",- сыронизировал турецкий президент. Это было сказано в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в это время стоял, хмуро уткнувшись глазами в пол. Видимо, пытался понять, шутит ли президент Турции или Францию действительно приглашают в ОТГ. И что ему, Пашиняну, делать, если Макрон примет это предложение.

К счастью для армянского премьера, президент Турции пошутил. Но всем стало ясно, что амбиции президента Франции никак не соответствуют его возможностям, таланту. При этом мсье Эммануэль позволил себе новую партию лживых заявлений, спустя всего пару недель после четырехстороннего саммита в Праге. В ответ, выступая на саммите СНГ в Астане, Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал, что Макрон использует дворовый лексикон.

Глава нашего государства назвал оскорбительными, лживыми, неприемлемыми и провокационными обвинения Макрона в "оккупации" Азербайджаном своих же территорий в Карабахском экономическом районе. После чего, Президент Азербайджана отметил, что в Баку категорически осуждают и отвергают такие заявления и не видят никакой возможности при таком отношении французского правительства для Парижа играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Все, вопрос был закрыт уже тогда. И в Париже, как и в Ереване не могли не знать об этом. Тем не менее, демонстрируя качества, более присущие базарным торговцам, эти "геополитические сестры" попытались совершить "финт ушами". Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", очередной раунд азербайджано-армянских переговоров при посредничестве Шарля Мишеля, должен был состоятся 7 декабря в Брюсселе.

Но, в последний момент выявилось, что Никол Пашинян вновь возжелал видеть рядом с собой президента "геополитической сестры" Армении, то есть Эммануэля Макрона. Естественно, что ответ официального Баку был отрицательным. Второго шанса Макрону никто давать не собирается. Даже, если он вдруг, оправдываясь и спотыкаясь, заявит все же о готовности Франции войти в ОТГ. Что же касается процесса урегулирования отношений между Баку и Ереваном, то тут и без вмешательства Макрона было немало примеров провокаций со стороны Армении. Руководство которой не хочет мира, а жаждет бесконечных разговоров о его важности, попутно готовясь к новой войне.