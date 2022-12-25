Позорный список: 200 деятелей французской интеллигенции поддержали карабахский сепаратизм

Автор: Акпер Гасанов

С чувством глубочайшего сожаления ознакомился с новостью, которую распространило посольство Армении во Франции. В новости говорится о том, что свыше 200 французских представителей интеллигенции, писателей и деятелей искусства опубликовали во французской ежедневной газете "Фигаро" совместную статью-призыв в знак солидарности с армянами, проживающими в Карабахском экономическом районе Азербайджана, обратив внимание на происходящее ныне в районе Лачинского коридора.

В заявлении, в частности, говорится, что ряду авторов статьи известные актеры Жан Рено, Пьер Ришар, Кэрол Буке, Виржини Ледуайен, всемирно известные кинорежиссеры Коста-Гаврас и Клод Лелуш, известные писатели Сильвен Тессон, Александр Жарден, Жильбер Синуэн, Марк Дюген, выдающиеся философы Паскаль Брукнер и Мишель Онфре, известный телевизионный деятель Стефан Берн, телекомментатор Паскаль Лежитимус, ряд членов Академии Франции и другие.

В статье-призыве имел ряд очевидных манипуляций и откровенно неправдивой информации. По сути, это была поддержка сепаратизма - одного из самых ужасающих явлений, приведших к войнам, крови, трагедиям. Подписанты статьи-призыва игнорируют тот факт, что официальный Париж никогда не признавал "арцах", при этом признавая территориальную целостность Азербайджана.

Прежде чем писать что-то, им нужно было бы узнать о том, что 7 июля 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Таким образом, был создан Карабахский экономический район - один из 14 экономических районов Азербайджана. Он включает в себя и территории, где ныне проживают этнические армяне.

При этом, по итогам состоявшейся в начале октября в Праге встречи с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также председателя Европейского совета Шарля Мишелея и Президента Франции Эммануэля Макрона, Армения вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и весь Карабахский экономический район, являются территорией нашей страны.

Проще говоря, защищаемые представителями французской интеллигенции карабахские армяне живут на признанной Арменией территории Азербайджана. И там же, в Карабахском экономическом районе Азербайджана, они продолжают незаконную эксплуатацию золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Азербайджанская сторона справедливо и законно потребовала того же, чего бы потребовала и Франция в таких условиях - проведения мониторинга на своей территории.

Как видим, их требования законны и логичны. При этом, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уже заявил, что наша страна готова оказать любую гуманитарную помощь армянскому населению Карабахской экономической зоны. Но никто из 200 представителей французской интеллигенции, выразивших поддержку карабахским сепаратистам, ни словом не обмолвился о предложении Азербайджана. Никто из вас не указал на то, что в реальности нет никаких препятствий для использования гражданами, проживающими на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях, что обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

И самое главное - в статье-призывы 200 деятелей французской интеллигенции не было ничего сказано о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта, о длившейся более четверти века оккупация 20% территорий нашей страны со стороны Армении. За это преступление Армения не понесла никакого наказания, на нее не было наложено никаких санкций. За все годы армянской оккупации наших земель, никто из 200 французских представителей французской интеллигенции, писателей и деятелей искусства, которые ныне озаботились судьбой армян, проживающих на территории Карабахского экономического района Азербайджана, ни словом не осудил действия армянской стороны, ни словом не поддержал нашу страну.

Истина состоит также в том, что в ходе Первой карабахской войны более 20 000 азербайджанцев были убиты армянскими вооруженными силами, более 50 000 человек были ранены и искалечены, тысячи людей пропали без вести, имели место массовые убийства ни в чем неповинного мирного населения, заложники использовались для принудительного труда.

Истина состоит и в том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования, при участии некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ, захватили город Ходжалы и учинили Геноцид в отношении азербайджанского народа..

С особой жестокостью, под пытками были убиты 613 человек мирного населения, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, людям отрубили головы, выкололи глаза, животы беременных женщин были распороты штыками. 1 275 человек попали в плен, 150 человек пропали без вести, 487 человек искалечены. Из них 76 человек - не достигшие совершеннолетия. В результате этой резни 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, 56 человек погибли под пытками.

Бывший карабахский сепаратист, а позже третий президент Армении Серж Саргсян, в 2000 году в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу так прокомментировал случившееся: "До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне - люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить".

Как видим, тут не было ни капли раскаяния за совершенное армянской стороной чудовищное преступление. Франция на государственном уровне так и не осудила Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. И никто из подписантов удивившегося меня обращения, ни тогда, ни за все минувшие с момента осуществления Геноцида в Ходжалы 30 лет, ни словом не осудил армянскую сторону за данное преступление против человечности.

Хотя, Геноцид в Ходжалы стоит в одном ряду с уничтожением гражданского населения в Хатыни, Лидице, а также с массовым убийством в Орадур-сюр-Глан - карательной операцией нацистов в оккупированной Германией части Франции, которая имела место 10 июня 1944 года. Тогда рота войск СС разрушила деревню Орадур-сюр-Глан (департамент Верхняя Вьенна) и истребила 642 жителя деревни, включая женщин и детей. После войны рядом с разрушенной была построена новая деревня. Президент Франции генерал Шарль Де Голль распорядился сохранить руины как памятник-музей.

Азербайджанцы до сих пор не могут попасть в Ходжалы. Он находится под контролем армянских сепаратистов. Тех самых, которых представители французской интеллигенции и культуры, сейчас защищают.

Своим многолетним молчанием по поводу совершенных армянской стороной преступлений, все эти подписанты статьи-призыва лишили себя морального права примерять на себя тогу обвинителя Азербайджана. Ведь, известна истина гласит: "Прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди". Заповедей, а объективная оценка реальности является именно ею, эти дамы и господа не чтут. Они предпочитают читать проповеди. При том, что практически никто из подписантов этого заявления ни разу не был даже в Баку, не говоря уже об освобожденной Шуше или в превращенном в "Кавказскую Хиросиму" Агдаме.