Важные события прошедшего года

2022 год, который мы провожаем, вписался в историю независимого Азербайджана как очередная славная страница. Несмотря на глобальный социально-экономический кризис, в этом году экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня - 130 миллиардов долларов.

В результате мудрой политики Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Карабахская победа укрепилась в политико-дипломатической плоскости, были достигнуты основные цели. Военная мощь Азербайджана возросла. Успешная операция "Фаррух", операция "Месть" были ярким тому подтверждением. В результате столкновений в направлении границы Азербайджана и Армении в сентябре еще более упрочились наши позиции на выгодных стратегических высотах.

Как продолжение Карабахской победы в прошлом году были освобождены город Лачин, села Забух и Сус Лачинского района, и жизнь вернулась в село Агалы Зангиланского района. На освобожденных землях был открыт второй аэропорт. В настоящее время успешно реализуется Программа "Великое возвращение". Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора.

Как видно, 2022 год богат значимыми событиями, достижениями. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в хронологическом порядке представляет ту или иную информацию о главных событиях года.

5 января. Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об объявлении 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша"

13 января. Во дворце "Гюлистан" состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.

18 января. Состоялось открытие памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку. В церемонии открытия выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

24 января. Из Бакинского международного и междугороднего автовокзала отправлены первые пассажирские автобусы по маршруту Баку-Шуша-Баку и Баку-Агдам-Баку.

2 февраля. В Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи. В Форуме выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

22 февраля. В Москве подписана "Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

20 марта. В поселке Суговушан Тертерского района состоялось открытие Н-ской воинской части Министерства обороны. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

31 марта. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) приняла решение об избрании города Шуша "Культурной столицей тюркского мира"

2 апреля. По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева заложен фундамент Итальяно-азербайджанского университета

22-23 апреля. В городе Шуша состоялся V Съезд азербайджанцев мира. В мероприятии под названием "Съезд Победы" приняли участие более 400 представителей диаспоры из 65 стран.

10 мая. С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева в городе Шуша сдан в эксплуатацию Шушинский центр цифрового управления ОАО "Азеришыг"

12 мая. В культурной столице Азербайджана - Шуше состоялось открытие V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль"

17 мая. Председательство в Парламентской Ассамблее Организации экономического сотрудничества перешло к Азербайджану

23 мая. Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией"

26 мая. Заложен фундамент станции Солтанлы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд на территории Джебраильского района. Согласно проекту, вдоль дороги планируется построить 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 3 тоннеля, 41 мост, 7 путепроводов, около 300 искусственных инженерных сооружений, создать системы связи и сигнализации, электрическое хозяйство.

26-29 мая. В Баку впервые прошел фестиваль "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан". Аэрокосмический и технологический фестиваль "ТЕХНОФЕСТ", организованный Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и "Турецкой технологической командой", руководимым Сельчуком Байрактаром, проводится ежегодно с 2018 года. Впервые "ТЕХНОФЕСТ" организован за пределами Турции в Азербайджане.

28 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в проходящем впервые в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".

1-3 июня. В Баку прошла Бакинская энергетическая неделя, считающаяся самым престижным мероприятием в нефтегазовой и энергетической сфере Каспийского региона. Бакинская энергетическая неделя объединила под своим брендом три крупных мероприятия - 27-ю Международную выставку "Нефть и газ Каспия", 10-ю юбилейную Каспийскую международную выставку "Энергетика и возобновляемая энергия" и Бакинский энергетический форум.

10-12 июня. В Баку прошел восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Азербайджана. В гонке участвовали 10 команд, каждая из которых состояла из двух пилотов.

29 июня. В Ашхабаде состоялся VI Саммит глав государств прикаспийских стран. В саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

30 июня. Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения. В заключение была принята "Бакинская декларация"

14 июля. В культурной столице Азербайджана - Шуше прошли Дни поэзии Вагифа

18 июля. В Баку подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом. Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

19 июля. Жители села Агалы - на родных землях после двадцатидевятилетней разлуки

25 июля. В Баку начал работу Молодежный саммит Движения неприсоединения.

2-8 августа. В Шуше состоялась церемония открытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи. В летнем лагере, прошедшем в жемчужине Карабаха - нашей культурной столице, приняли участие 115 представителей молодежи из 50 стран.

3 августа. Азербайджанская армия провела операцию "Возмездие". В результате этой операции были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и ряд других доминирующих высот.

6 августа. Гора Буздух и прилегающие к ней высоты перешли под контроль Азербайджанской армии

10 августа. В турецком городе Конья состоялась торжественная церемония открытия V Игр исламской солидарности. В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

17 августа. В Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.

26 августа. Подразделения Азербайджанской армии вошли в город Лачин.

6 сентября. В Баку открылись международная оборонная выставка ADEX и Securex Caspian. Президент Ильхам Алиев ознакомился с IV Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX и XIII Международной выставкой Securex Caspian. На экспозициях выставок, в которой приняи участие более 200 компанией из около 30 стран, демонстрировались более 2 тыс. боеприпасов и военной техники. Также были продемонстрированы 179 наименований продукции Министерства оборонной промышленности.

12 сентября. Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В результате предпринятых нашими подразделениями срочных мер по предотвращению этой провокации произошло боевое столкновение. В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении, военных угроз территории и суверенитету нашей страны, а также обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе, гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, решительные ответные меры были предприняты дислоцированными на этом направлении подразделениями Азербайджанской армии. Были подавлены огневые точки вооруженных сил Армении и предотвращено расширение масштабов боевого конфликта.

16 сентября. Начал работу Шушинский тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию Карабахского региона.

21 сентября. Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачин.

21 сентября. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Лачин", которая будет построена в городе Лачин Открытым акционерным обществом "Азерэнержи".

29 сентября. 2023 год объявлен в Aзербайджане "Годом Гейдара Алиева".

1 октября в столице Республики Болгария городе София состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

5 октября. В Агдаме начал работу Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему "Цели устойчивого развития" и "Новая городская повестка дня" - как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период".

В церемонии открытия форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

20 октября. Состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

23 октября. Азербайджанские шахматисты Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли стали чемпионами мира среди молодежи.

1 ноября. В столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир состоялся 31-й Саммит Лиги арабских государств. В церемонии открытия мероприятия в статусе почетного гостя принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

4 ноября. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

1 декабря. В список ЮНЕСКО включены еще четыре элемента, связанные с нематериальным культурным наследием нашей страны. Среди элементов, представленных для включения в репрезентативный список на 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО , - национальная номинация "Пехлеванство, традиционные игры и виды спорта зорхана", а также три многонациональные номинации, подготовленные при участии нашей страны.

5-6 декабря. С участием азербайджано-турецких военнослужащих были проведены совместные учения "Братский кулак", охватившее город Баку, а также Астаринский, Джебраильский и Имишлийский районы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав двух братских стран, участвовавших в учениях "Братский кулак".

7 декабря. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе. Грузоподъемность танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде" составляет 7800 тонн.

13 декабря. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Проект "Центральный Восточный Азери" стоимостью 6 миллиардов долларов включает новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей. Согласно прогнозу, в период эксплуатации проекта будет добыто в целом до 300 миллионов баррелей нефти.

17 декабря. В Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Соглашение подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

23 декабря. Состоялось открытие электрического депо "Ходжасан" и станции "Ходжасан" Бакинского метрополитена. Станция "Ходжасан" является четвертой станцией, расположенной на Фиолетовой линии, электрическое депо "Ходжасан" является вторым по счету депо Бакинского метрополитена.

28 декабря. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку Центра DOST номер 5 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению.