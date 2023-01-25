Подоляк опроверг армянский фейк о 44-дневной войне

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью "Азатутюн", что Украина не поставляла Азербайджану оружие, которое было бы использовано в карабахской войне.

Как передает Day.Az, на вопрос журналиста - предоставляла ли Украина Азербайджану оружие, которое использовалось в карабахской войне, в частности, фосфорные бомбы, Подоляк ответил отрицательно, отметив, что Украина официально имеет нейтральный статус и максимально минимизировала возможность доставки оружия куда-либо, особенно в горячие точки.

"Украина официально имеет нейтральный статус. И мы насколько возможно минимизировали возможность поставки оружия куда-либо, особенно в конфликтные точки. Да, у нас был сегмент продажи оружия, но это была типично "белая" продажа оружия с полными контрактами, экспортным контролем и т.д. Нет смысла участвовать в спорных, конфликтных ситуациях той или иной страной с целью нагнетания или провоцирования конфликта", - заявил Подоляк.

Отметим, что в ходе второй Карабахской войны Армения с помощью представителей диаспорских организаций зарубежном распространила фейковую новость о том, что якобы Азербайджан применяла фосфорные бомбы.

Но есть доказательства, что именно Армения использовала такие запрещенные типы боеприпасов во время 44-дневной войны, и не только.

Министерство обороны Азербайджана в 2020 году заявляло, что подразделениям третьего мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии первой общевойсковой армии вооруженных сил Армении в большом количестве был доставлен фосфоросодержащий груз.

Армянская сторона и раньше использовала фосфорные бомбы против Азербайджана.

Еще восьмого октября 2020 года по территории Физулинского района с армянской стороны был выпущен 122-миллиметровый зажигательный пушечный снаряд. В его составе было обнаружено 3,6 килограмма белого фосфора.

Армения использовала фосфорные бомбы против Азербайджана также и в период режима прекращения огня. Еще в 2016 году Армения сбросила фосфорную бомбу на село Аскипара Тертерского района.