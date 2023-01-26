Западные азербайджанцы готовы мирно жить с армянами, переселенными из других стран

Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в "Концепции Возвращения в Западный Азербайджан".

Отмечается, что против западных азербайджанцев была совершена большая несправедливость. Эта несправедливость не ограничивается этническими чистками. Люди из других мест переселились в дома западных азербайджанцев. Сохраняя это болезненное прошлое в памяти, Община принимает, что обеспечение мира и развития возможно только через примирение. Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран. Община ожидает, что достижение перемирия потребует много времени и будет сложным. Община видит уважение прав человека, верховенство права и устранение двойных стандартов важными инструментами для получения перемирия. В связи с этим, Община будет прилагать усилия для прекращения политики и практики Армении, насаждающую ненависть и дискриминацию в отношении азербайджанцев, немедленного прекращения прославления и передачи под суд лиц, совершивших преступления против азербайджанцев, в том числе снос памятников военным и политическим деятелям, террористам, участвовавшим в преступлениях против азербайджанцев, и отмены изменения географических названий.

Напомним, что на заключительном заседании Наблюдательного совета "Общины Западного Азербайджана" была принята "Концепция Возвращения".