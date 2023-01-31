Иран направил 3500 шпионов в Азербайджан

Раскрыт сенсационный шпионский план Ирана в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Иран еще в 1996 году создал специальное подразделение под названием "Азербайджанский стол". Согласно плану, в Азербайджан было направлено 3500 шпионов. Хотя некоторые из пойманных шпионов в разное время сознались в своих преступлениях, 700 шпионам удалось бежать и скрыться.

Иранская разведка внедрила своих шпионов в сферах теологии, политики, экономики, культуры, безопасности, гражданской и военной бюрократии. Шпионы женились на азербайджанках и поселились в Баку. Однако в результате операций азербайджанских спецслужб в 1997-2011 годах шпионы были выявлены и после допроса сознались в своих преступлениях.

В качестве первого задания было отобрано 4000 разведчиков из числа сотрудников иранской разведки. Это были люди, близко знавшие географию, язык и культуру Азербайджана. От посольства Ирана в Азербайджане требовалось масштабное расследование в отношении семей, близких к администрации Тегерана. Затем устанавливались контакты с отобранными людьми и начинался процесс бракосочетания. Другого примера такого проекта проникновения в чужую страну в истории не было. Задержанные иранские шпионы заявили, что выбирали себе жен из каталога.

Первой задачей иранских шпионов было добиться того, чтобы жены-азербайджанцы присягали на верность Хаменеи, которого они называли своим вождем, и совершали свои молитвы и другие богослужения по канонам шиизма. Обосновавшись в Азербайджане, шпионы, используя различные методы маскировки, стали собирать разведывательную информацию в районах своего пребывания и пересылать эту информацию в Тегеран.

Получившим более широкие возможности после приобретения гражданства Азербайджана иранским агентам были изменены должностные инструкции. Шпионы с гражданством были направлены в более стратегические области. В то время как некоторые информаторы вовлечены в коммерческую сферу с серьезным капиталом, другие проникли в такие области, как гражданская и военная дипломатия, политика, НПО, культура, искусство и теология.

Было установлено, что Ясин Гусейнзаде, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране, был из той же группы. Его брат Рахман Гусейнзаде, который работает продавцом книг в Урмии, считается важной фигурой в процессе заманивания азербайджанских женщин в ловушку и имеет особые обязанности в КСИР.