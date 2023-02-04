Радикальная оппозиция, армяне и Иран объединились в холодной войне против Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

"Азербайджан выиграл войну, победил Армению. Но мы обещаем Азербайджану новую, более тяжелую войну".

Эти слова два года назад, 27 ноября 2020 года, в своем "программном выступлении" на встрече с армянами в Монтре-сюр-Мер заявил один из "теневых" руководителей Координационного совета армян Франции (CCAF) Манучар Геворкян.

Это было объявление гибридной войны Азербайджану в международных организациях, дипломатии и СМИ.

У Армении много союзников против нашей страны. Это организации, находящиеся под непосредственным влиянием Евросоюза и ряда "независимых", но специальных служебных структур на так называемом "коллективном Западе" и в США, которые находятся под контролем транснациональных компаний и крупных бизнесменов, пытающихся получить возможности влиять на процессы на постсоветском пространстве, а также стремящихся стать активными участниками событий в регионе.

После 44-дневной Отечественной войны и периода "холодной войны" международные организации, такие как Евросоюз, ООН и ОБСЕ, которые аморфизировались и потеряли свой потенциал или предпочитают действовать только кинетическими средствами, пытаются повлиять на Южный Кавказ как глобальные игроки.

Россия и Иран имеют тенденцию не терять свои геополитические позиции в формате региональных игроков, а, наоборот, укреплять их. В таких условиях, конечно, гибридная война против Азербайджана не могла быть не задействована.

Азербайджан, активизировавший процессы на Южном Кавказе и сформировавший новые реалии, сегодня сталкивается с вызовами, состоящими из примитивных и легко предсказуемых игр, хотя разыгрываются они по весьма коварным сценариям, в которых участвуют всякие СМИ, коррумпированные политики, корпорации, международные организации, политические авантюристы и те, кто пытается получить определенные дивиденды на постсоветском пространстве.

Хотя внешне это имеет паллиативный эффект, но очень сложная война, о которой идет речь, на одном из ежегодных собраний Гарвардского университета получила название QMB ("Тихие медиаудары").

Технология QMB была впервые опробована в Египте, а процесс в период "арабской весны" был оценен политическими аналитиками на Западе как "сценарии грязной большой игры".

По словам американца Грегори Эйзенштадта, которого считают "духовным отцом" этого практического сценария, широко рекламируются члены посреднических структур, которые называют себя "независимыми СМИ" в целевой стране и борются за "свободу слова и самовыражения" в социальных сетях.

Позже, после того, как они стали в определенном смысле медийными инфлюенсерами, создающими повестку дня, начинаются так называемые "проверки фактов, точная и честная информация, свобода слова в СМИ". Используя все это как прикрытие, формируется средство давления на власть.

Затем так называемые приверженцы "свободных медиа" начинают обращаться в суды. Согласно сценарию, они подают иски в суды на СМИ, которые пишут в своих репортажах и статьях правду о них, представляя это судам якобы как "удар по деловой репутации". Конечно, оппозиционеры проигрывают суды, потому что их иски абсурдны и требования маразматичны.

А ведь это именно то, что нужно проводникам игры.

На третьем этапе адвокаты, медиаэксперты, "независимые аналитики", получившие большие доходы за счет западных грантов и "проектов", обращаются в суд, чтобы получить защиту, так как они "свободные и независимые".

Подаются жалобы в различные международные организации и суды, налаживаются связи. "Репортеры без границ", "Amnesty International" и другие организации тут же включаются в процесс, вносят "необходимые коррективы" в свои "доклады" о свободе слова и гражданских правах в той или иной стране.

Ведь при подготовке рейтинговых отчетов априори оценивается состояние СМИ, учитывается статистика судебных разбирательств против "свободных СМИ" и, самое главное, количество жалоб в международные организации.

Таким образом, целевая страна описывается как "государство, в котором подавляется свобода слова" на международном уровне.

Но мало кого интересует тот факт, что жалобщики на самом деле лжецы.

Завершающим этапом является вариативный процесс, называемый UEC ("Использование внешних конфликтов", по мнению экспертов).

Например, во время давления на Египет использовалось быстрое охлаждение политико-дипломатических отношений между этой страной и Эфиопией.

Различные структуры, от профильных комиссий ООН до "Amnesty International", которых постоянно раздражает официальный Аддис-Абеба, защищали и поддерживали египетских "независимых журналистов и блогеров", распространявших позиции эфиопов по проблемным отношениям.

В настоящее время тот же сценарий запущен в отношении Азербайджана.

Достаточно взглянуть на ситуацию после нападения Ясина Гусейнзаде на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января. В результате этого зловещего террористического акта погиб один человек и двое получили ранения.

До сих пор не утихают истерические заявления "независимых блогеров" и "владельцев бесплатных YouTube-каналов", сбежавших в разные страны и укрывшихся там под защитой структур спецслужб. Они явно повторяют маразматические версии иранских официальных лиц, поддерживая усилия Тегерана уйти от ответственности, сознательно или с энтузиазмом, исходящим от их индивидуальных примитивов.

Но такая ситуация, конечно, не удовлетворила бы проводников, потому что, когда более 120 государственных и международных организаций резко осудили теракт против нашего посольства.

Именно по этой причине были выдвинуты возражения против Закона о СМИ и Реестре СМИ в Азербайджане.

Возражение против изменений, внесенных в закон, принятый в прошлом году, может иметь только на первый взгляд абсурдный эффект.

Неслучайно "члены свободных СМИ", подписавшие коммюнике "Позиционный документ" относительно вступившего в силу в стране в феврале 2022 года законов, активны сейчас, спустя год.

Что это были за изменения?

Определение основных путей формирования и развития системы СМИ в Азербайджане, институционализация основных моделей отношений между СМИ и обществом в контексте общественных отношений, проведение широкомасштабных радикальных реформ для формирования профессиональных стандартов.

То есть интеллектуальная собственность, авторское право, профессиональная журналистская и корпоративная культуры и т.д. в СМИ с национальным законодательством и его применением. Обещания, а не слова. Практическая работа в направлении формирования особенностей медиаполитики.

Одним словом, медиаиндустрия адаптируется к новым условиям.

В то время, когда Баку требует от Тегерана объективного, точного и всестороннего расследования террористической атаки на наше посольство, невозможно не увидеть органическую связь и системное партнерство между теми, кто рециркулирует позиции и заявления Ирана с некоторыми внешними изменениями, и тех, кто борется за реестр СМИ.

Именно после нападения на наше посольство известная группа "свободных СМИ", эмигрантов, укрывшихся в европейских странах, объединилась единым фронтом с рядом НПО и представителями СМИ в Баку, проявляя явный иранский фанатизм. Они меняют форму, тиражируют и повторяют заявления официального Тегерана, которые пытаются охарактеризовать теракт в посольстве как "конфликт, совершенный на внутренней почве".

На первый взгляд, возражения против Закона о СМИ не имеют отношения к этому процессу.

Но давайте вспомним сценарий процесса, который сначала был опробован в Египте, а затем и в ряде других стран мира.

Истерика "представителей СМИ", людей, на самом деле далеких от принципов свободных и демократических СМИ, призвана отвлечь внимание от расследования теракта в нашем посольстве в Тегеране.

Неслучайно и намерение "руководителей организаций свободных СМИ" провести 4 февраля в Баку соответствущие дискуссии.

Вот уже несколько месяцев цель тех, кто направляет заявления в Венецианскую комиссию Совета Европы и Комитет министров Совета Европы с требованием изменить закон о СМИ, двойственна.

Их первая цель - получить новые, более крупные гранты, создав перед иностранными клиентскими структурами имидж "напряженности деятельности".

Тот факт, что посольство США в Азербайджане недавно объявило новый конкурс на гранты на "свободные СМИ и альтернативное, независимое производство новостей" и пообещало победителям гранты в размере 65 тысяч долларов, направлен на стимулирование этой деятельности.

Неудивительно, что риторика противников Реестра СМИ и их заявления укладываются в рамки конкурса: люди хотят зарабатывать деньги и получать гранты, "критикуя" все подряд.

Вторая цель - вывести на уровень Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) "спорные юридические вопросы" с Азербайджаном, касающиеся свободы слова и выражения мнений, свободы СМИ, максимально увеличив количество жалоб из нашей страны. Таким образом, Азербайджан пытаются превратить в государство с имиджем "страны, где душат свободу слова и нет свободных СМИ".

Известно, что фразу "страна, где душат свободу слова и нет свободных СМИ" неоднократно повторяет лидер террористическо-сепаратистской хунты в Ханкенди, кремлевская марионетка Рубен Варданян, говоря, что "карабахские армяне не могут жить в стране, где подавляются свобода слова и политические свободы".

Неудивительно, что эти выражения постоянно входят в лексикон "борцов СМИ" в Баку, а позиции гибридных враждующих структур армянских диаспорских организаций в странах Европы и общеевропейских институтов, занимающих крайне предвзятые позиции в отношении Азербайджана, полностью совпадают.

Неудивительно, что Алескер Мамедли, считающийся экспертом по СМИ, намерен практически всеми законными средствами защищать группу, готовящуюся довести вопрос о реестре СМИ до уровня ЕСПЧ.

"Эксперты" и "юристы" призывают представителей СМИ, журналистов и блогеров, которые не могут быть зарегистрированы в реестре СМИ, обращаться в местные суды.

Этим людям говорят не волноваться, все расходы будут оплачены в рамках грантовых проектов.

Претензии тех, кто пойдет в суд, будут недействительны и, естественно, они проиграют. В таком случае "эксперты" и "правоведы" обратятся в ЕСПЧ и попытаются увеличить количество жалоб и статистику обращений из Азербайджана.

В то же время местные "медийные эксперты" и "юристы" с зарубежными целями пытаются любой ценой показать, что в стране идет поток стратегических исков против общественного участия.

Другими словами, преследуются журналисты, проводящие независимые расследования, а государство способствует этому процессу.

Однако в странах Евросоюза процесс достиг очень серьезного, даже катастрофического уровня. Десятки журналистов подверглись преследованиям и арестам во Франции, Италии и Испании, подготовлены законопроекты о том, чтобы называть таких журналистов "иностранными агентами" в Болгарии и Словакии и т.д.

Чтобы предотвратить этот процесс под названием "Стратегический судебный процесс против общественного участия" (SLAPP), ряд медиа-структур в Европе объединились и создали "Коалицию против SLAPP в Европе" (CASE).

Одна из главных целей завтрашней встречи - описать Азербайджан как страну, где "разгуливает" SLAPP, передать закон "О СМИ" и Реестр СМИ в Европейский суд по правам человека, а также попытаться описать нашу страну как "страна, где ситуация наихудшая".