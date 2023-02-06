Госкомитет обратился к азербайджанцам, находящимся в зоне стихийного бедствия в Турции
Госкомитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, находящимся в зоне бедствия, объявленной в результате сильного землетрясения в Турции, сообщили в понедельник Day.Az в Комитете.
В обращении говорится, что находящиеся в зоне бедствия азербайджанцы могут круглосуточно обращаться по нижеприведенным адресам электронной почты и телефонам:
Госкомитет по работе с диаспорой
Контактное лицо: +994 50 607 98 36, Кянан Мамедов
Эл.почта: [email protected],
Фонд поддержки азербайджанской диаспоры
www.azdiasporasocial.az
Посольство Азербайджана в Турции
"Горячая линия": +90 532 577 61 68
Другие организации
Анкара
Ассоциация социальной помощи и культуры Azaflı
Контактное лицо: +90 532 594 4477, Арзуман Азафлы
Эл.почта: [email protected]
Стамбул
Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF)
Контактное лицо: +90 542 489 52 15, Хидаят Гулам
Эл.почта: [email protected]
Кахраманмараш
Азербайджанский союз образования, культуры и солидарности
Контактное лицо: +90 530 946 18 38, Турал Шахбазлы
Эл.почта: [email protected]
Мерсин, Хатай, Османийе, Адана
Хатайский Дом Азербайджана
Контактное лицо: +90 553 007 42 73, Башар Кемюр
Эл.почта: [email protected]
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