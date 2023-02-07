Будет проведена эвакуация из Турции студентов и лиц, нуждающихся в неотложной помощи

Будет проведена эвакуация студентов, обучающихся в Турции, и лиц, нуждающихся в неотложной помощи.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что с сегодняшнего дня с автовокзалов турецких провинций Кахраманмараш, Малатья, Газиантеп и Адана будут отправляться в Азербайджан автобусы с эвакуирующимися. На первом этапе будет осуществлена эвакуация студентов, обучающихся в Турции, и лиц, нуждающихся в неотложной помощи.

Группа сотрудников посольства Азербайджана в Турции направлена в пострадавшие от землетрясения регионы с целью обеспечения процесса наземной эвакуации, говорится в сообщении.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.