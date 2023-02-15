Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводится первенство по гиревому спорту.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, сначала на первенстве, проводимом в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших свою жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и наших братьев и сестер, погибших в результате землетрясения в Турции.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем была проведена жеребьевка команд, участвующих в первенстве. Военнослужащим были разъяснены цель соревнований и правила безопасности.

В первенстве, которое продлится до 17 февраля, 44 военнослужащих в составе 8 команд соревнуются в подъеме гирь в рывке и в толчке в 6 весовых категориях.