Инцидент в Карабахе - спланированная провокация Пашиняна для затягивания подписания мирного договора

Очевидно, что основная вина за инцидент 5 марта, как и за подавляющее большинство ему подобных, лежит на премьер-министре Армении Николе Пашиняне, которого при выполнении поставленных ему западными хозяевами задач совершенно не волнует ни будущее армянского народа, ни судьба конкретных его представителей. Пашинян абсолютно цинично отдает приказы о все новых и новых провокациях, используя человеческие жизни как расходный материал.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

"Цели провокаций очевидны. Во-первых, максимально затягивать процесс обсуждения и подписания мирного договора с Азербайджаном, а если уж и подписывать его, то преимущественно на условиях Армении и под диктовку Запада. Что вполне логично не устроит Азербайджан - как одержавшего во Второй Карабахской войне победу, которую самым наглым образом пытаются нивелировать, уже требуя от Баку отказаться от большей части возвращенных им исконно азербайджанских земель", - подчеркнул наш собеседник.

Во-вторых, продолжил он, Пашинян и Ко, выполняя задачи своих западных хозяев, уже совершенно открыто проводят политику, нацеленную на выдавливание России с Южного Кавказа - региона, исторически являющегося зоной ее геополитических интересов, равно как Турции и Ирана, но уж никак не Франции, Евросоюза в целом и США.

"Мы видим не просто санкционированные нынешним армянским режимом, а организованные им русофобские акции в Ереване. Мы слышим направленные против ОДКБ и непосредственно России лживые заявления самого Пашиняна", - напомнил российский политолог.

По его словам, официальный Ереван начинает вопить о необходимости ввода т.н. мониторинговых групп Евросоюза (в реальности отрядов из представителей западных спецслужб и коммандо) уже непосредственно в Карабах буквально одновременно с началом инцидента в регионе, что лишь свидетельствует о том, что это спланированная провокация с заранее подготовленными громкими заявлениями для мирового сообщества.

"Однако стоит напомнить: Карабах - международно признанная территория Азербайджана и только Баку решать, каких миротворцев он хочет видеть у себя в стране. Памятуя о его позиции по т.н. мониторинговым группам Евросоюза, размещенным вдоль азербайджано-армянской границы со стороны последней, мнение официального Баку очевидно. И в отличие от Еревана, в Баку четко следуют пунктам подписанного 9/10 ноября 2020 года трехстороннего заявления, когда посредничество Москвы позволило остановить Вторую Карабахскую войну, а также базирующихся на нем последующих документах", - заключил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов