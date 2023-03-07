Цель армян – создать в регионе новый очаг войны

Азербайджанское государство вообще не воспринимает всерьез заявления любого из членов действующего в Карабахе сепаратистского режима, особенно террориста Араика Арутюняна, выдумавшего для себя и своего окружения вымышленные должности. Цель сепаратистов по-прежнему состоит в том, чтобы создать угрозу миру и безопасности в регионе и ввести мировое сообщество в заблуждение, придумывая необоснованные оправдания.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель генерального директора МИА Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

С.Керимли отметил, что Азербайджан не закрывал Лачинскую дорогу, она открыта. У дороги проходит мирная акция протеста. Военные провокации последних дней еще раз показывают, что представители азербайджанской общественности абсолютно правы в проведении акции на Лачинской дороге.

"С декабря прошлого года незаконные армянские вооруженные формирования, действующие в Карабахе не могут посредством Лачинской дороги совершать военные преступления. Дело дошло до того, что Армения тайными контрабандными путями пытается доставить в Ханкенди орукжие, боеприпасы, мины. Азербайджанская сторона используя свои суверенные права, решительно пресекает эти преступления. Весь мир видит, что военно - политическое руководство Армении и террористические группировки, действующие в Карабахе, не хотят мира в регионе", - добавил он.

По его словам, целью сепаратистов является создание нового очага конфликта, обострение ситуации. И это не сулит ничего хорошего Армении и ее "отбросам" в Карабахе. Терпение Азербайджанского государства не бесконечно, его силу и мощь Армения почувствовала на себе во время 44-дневной Отечественной войны.

"Видимо, эти горькие последствия не стали для них уроком. Что касается протестов Араика Арутюняна и его сторонников против интеграции армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, то это очередная провокация, направленная против мирного процесса. Пусть Араик не забывает, что этнические армяне, поселившиеся в Ханкенди и прилегающих территориях, являются гражданами Азербайджана. Азербайджанское государство является гарантом их прав, социального обеспечения и условий жизни", - сказал он.

С.Керимли подчеркнул, что мирные армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, должны быть интегрированы в азербайджанское общество.

"Нет никакого другого выхода. Армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана должны либо жить по законам нашего государства, а те, кто этого не признает, должны покинуть наши территории. Таким террористам, как Араик, вообще нет места на нашей земле. Руки Арутюняна обагрены кровью тысяч невинных азербайджанцев, и он будет арестован и наказан в самой жесткой форме. Пусть он в этом не сомневается", - сказал он.