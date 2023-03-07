Незаконные армянские вооруженные формирования осуществили военные перевозки в сопровождении российских миротворцев

После инцидента, произошедшего 5 марта на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, техническими средствами наблюдения подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных в этом направлении, было зафиксировано очередное использование вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями этой дороги для осуществления перевозок военного назначения в сопровождении российского миротворческого контингента.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве обороны Азербайджана, в течение дня 7 марта в сопровождении российского миротворческого контингента было обеспечено движение колонн военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований по указанной дороге. Несмотря на опровержения и лицемерие армянской стороны, техническими средствами наблюдения было вновь зафиксировано использование этой дороги для военных перевозок.

"Осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента, являющееся грубым нарушением положений трехстороннего заявления, недопустимо и должно быть немедленно прекращено.

Еще раз заявляем, что поставка Арменией оружия, боеприпасов, мин, снаряжения и других военных средств незаконным армянским вооруженным формированиям, находящимся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также переброска таким путем личного состава на боевые позиции и ротация являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана, положений трехстороннего заявления и продолжением политики военной агрессии против Азербайджана. Если подобные действия не будут прекращены немедленно, раз и навсегда, азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры для пресечения действий Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на суверенных территориях Азербайджана.

Произошедшие события еще раз подтверждают необходимость и неизбежность установления Азербайджаном режима контроля над Лачинской дорогой", - говорится в заявлении.