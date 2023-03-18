У МИД Армении рецидив неизлечимой «древней» болезни

Реакция МИД Армении на выступление Президента Ильхама Алиева на саммите Организации тюркских государств в Анкаре, в частности, на основные аспекты нормализации армяно-азербайджанских отношений, в очередной раз указывают на непрофессионализм сотрудников внешнеполитического ведомства этой страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

Напомним, что глава государства отметил, что наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли. Согласно Концепции возвращения, разработанной Общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на рoдные земли, должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии.

Вчитываясь в приводимые армянскими дипломатами, так сказать, "претензии", создается впечатление, что главная их цель - возражать любым мирным инициативам Азербайджана, сказал Мамедов.

Община Западного Азербайджана ответила МИД Армении

Община Западного Азербайджана ответила МИД Армении

"Допустим, если мы скажем, что кефир белый, армянский МИД вовсю будет кричать, что нет, он - черный. Если по существу, Азербайджан неоднократно заявлял, что не имеет территориальных претензий к Армении и требует того же от нее в отношении себя. Официальный Баку требует открытия транспортного сообщения по мегринскому участку территории Армении с Нахчыванской Автономной Республикой, как оно существовало в советские времена. К слову, этот момент отражен и в Трехстороннем заявлении от 9 ноября. Но Ереван, по науськиванию третьей силы, встал на дыбы и тормозит этот процесс, даже несмотря на то, что Баку согласился на установление контрольных пунктов на этом отрезке пути. Далее, Азербайджан предлагает интеграцию этнических армян Карабаха в азербайджанское общество, гарантируя им все права и свободы, которыми наделены граждане нашей страны. В то же время предлагает Армении обеспечить мирное возвращение на свои исторические земли более 200 тысяч азербайджанцев, в отношении которых в 80-ые годы прошлого столетия была осуществлена политика этнической чистки и насильственной депортации. И это справедливо, ведь если мы говорим о праве армян жить в Карабахе, то почему надо игнорировать право азербайджанцев вернуться в свои родные края, откуда они были изгнаны?", - сказал глава Аналитического центра "Иреван".

Что же касается якобы "воинственных" высказываний главы нашего государства, то МИД Армении напрочь не хочет видеть бревно в своем глазу, считает наш собеседник. Реваншистские настроения, царящие сегодня в Армении, ни что иное, как рецидивы вековой неизлечимой болезни под названием "утраченные земли", которой заражено армянское общество, резюмировал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева