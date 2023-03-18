У МИД Армении рецидив неизлечимой «древней» болезни

Реакция МИД Армении на выступление Президента Ильхама Алиева на саммите Организации тюркских государств в Анкаре, в частности, на основные аспекты нормализации армяно-азербайджанских отношений, в очередной раз указывают на непрофессионализм сотрудников внешнеполитического ведомства этой страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

Напомним, что глава государства отметил, что наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли. Согласно Концепции возвращения, разработанной Общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на рoдные земли, должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии.

Вчитываясь в приводимые армянскими дипломатами, так сказать, "претензии", создается впечатление, что главная их цель - возражать любым мирным инициативам Азербайджана, сказал Мамедов.

"Допустим, если мы скажем, что кефир белый, армянский МИД вовсю будет кричать, что нет, он - черный. Если по существу, Азербайджан неоднократно заявлял, что не имеет территориальных претензий к Армении и требует того же от нее в отношении себя. Официальный Баку требует открытия транспортного сообщения по мегринскому участку территории Армении с Нахчыванской Автономной Республикой, как оно существовало в советские времена. К слову, этот момент отражен и в Трехстороннем заявлении от 9 ноября. Но Ереван, по науськиванию третьей силы, встал на дыбы и тормозит этот процесс, даже несмотря на то, что Баку согласился на установление контрольных пунктов на этом отрезке пути. Далее, Азербайджан предлагает интеграцию этнических армян Карабаха в азербайджанское общество, гарантируя им все права и свободы, которыми наделены граждане нашей страны. В то же время предлагает Армении обеспечить мирное возвращение на свои исторические земли более 200 тысяч азербайджанцев, в отношении которых в 80-ые годы прошлого столетия была осуществлена политика этнической чистки и насильственной депортации. И это справедливо, ведь если мы говорим о праве армян жить в Карабахе, то почему надо игнорировать право азербайджанцев вернуться в свои родные края, откуда они были изгнаны?", - сказал глава Аналитического центра "Иреван".

Что же касается якобы "воинственных" высказываний главы нашего государства, то МИД Армении напрочь не хочет видеть бревно в своем глазу, считает наш собеседник. Реваншистские настроения, царящие сегодня в Армении, ни что иное, как рецидивы вековой неизлечимой болезни под названием "утраченные земли", которой заражено армянское общество, резюмировал Сохбет Мамедов.

Лейла Таривердиева