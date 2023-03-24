Миротворцы или миропритворцы?

Автор: Абдул Керимханов,

Главный редактор Day.Az

Под прикрытием российских миротворцев армяне готовятся к новому противостоянию с Азербайджаном. Сегодня было замечено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы, выявлялись и ранее. Азербайджанская сторона неоднократно информировала международную общественность о перевозке мин по указанному маршруту.

Именно российские миротворцы должны были нести ответственность за происходящее на временно доверенных им территориях. Однако на земле мы видим регулярно повторяющийся произвол армян в Карабахе. Мало того, что миротворцы не пресекают провокации сепаратистов. Они всячески потакают провокаторам, притворяясь слепыми и глухими. Так миротворцы ли это, или миропритворцы?

Или в РМК забыли о деталях трёхстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года? Поведение российских миротворцев в статусе сторонних наблюдателей (в лучшем случае), лишь подстегает аппетит армянских сепаратистов на продолжение авантюр. Безалаберность миротворцев позволяет армянам продолжать военные провокации: обстреливать позиции ВС Азербайджана, убивать азербайджанских солдат. Поскольку преступники спокойны - никакого осуждения от своих заступников они не услышат.

Российские миротворцы должны немедленно дать соответствующую оценку происходящего в своей зоне ответственности и предпринять практические шаги для предотвращения армянских провокаций. Поскольку пользуясь своей безнаказанностью и действуя под защитой РМК, армяне бросают тень на деятельность самих миротворцев. Как следствие, РМК несёт большие имиджевые и репутационные издержки. И если азербайджанская общественность не увидит адекватных действий со стороны миротворцев в отношении сепаратистов, то у нее резонно возникнет вопрос - а зачем вообще нужны такие миротворцы?

Переброска грузов военного назначения в Карабах говорит о намерении армянских сепаратистов нагнетать ситуацию. Они не хотят установления долгосрочного мира, мечтая о реваншизме и возврату к статусу-кво, который существовал почти 30 лет. И безответственность миротворцев только подогревает такие настроения. Согласно трёхстороннему соглашению армянские незаконные вооруженные формирования должны были быть выведены из Карабаха параллельно развертыванию миротворческого контингента. Однако на деле армянские сепаратисты оттуда не только не ушли, но и напротив, происходит переброска дополнительной живой силы на подконтрольные РМК территории.

Когда с Армении в Карабах и днём и ночью направляются вооруженные формирования - миротворцы молчат. Когда сепаратисты в Карабахе средь бела дня то роют окопы и блиндажи, то укрепляют фортификационные сооружения, то демонстрируют свою боевую технику - миротворцы как в рот воды набрали. Чего вы, господа миротворцы, добиваетесь?

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу - РМК либо не может, либо не хочет выполнять присущие ему миротворческие функции. И если миропритворцы продолжат вести себя как "ни рыба, ни мясо", то через два года настанет время сказать им "до свидания".