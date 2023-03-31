https://news.day.az/politics/1551295.html Армения должна признать свою ответственность за геноцид и военные преступления - Община Западного Азербайджана
Армения должна признать свою ответственность за геноцид и военные преступления - Община Западного Азербайджана
Община Западного Азербайджана призывает Армению признать свою ответственность за геноцид и военные преступления.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В заявлении говорится, что западные азербайджанцы с глубокой скорбью отмечают 31 марта - День геноцида азербайджанцев. После массового переселения армян на Кавказ армянскими экстремистскими вооруженными группами и правительством Армении был осуществлен геноцид азербайджанского народа. Геноцид проводился систематически на почве расистской идеологии, разжигающей этническую ненависть.
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