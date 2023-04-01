Наглое лицемерие Саманты Пауэр

Автор: Мехти Ахмедзаде

20 лет назад началось применение теории "цветных революций", по результатам которой Михаил Саакашвили сел в тюрьму, в Грузии победил российский олигарх, Украина подверглась российскому нападению. Кыргызстан же за последнее время сумел положить конец череде смен власти, регулярных переворотов и стал одной из беднейших стран СНГ. Теперь, по той же схеме, применяется план "ростки демократии", а местом эксперимента являются Армения и Молдова. Главный исполнитель новой концепции - Саманта Пауэр, подруга армянского криминального олигарха Рубена Варданяна...

Три года назад Русская служба Би-би-си опубликовала аналитическую статью с весьма поучительным названием о десяти годах антиправительственных протестов, восстаний и вооруженных конфликтов, охвативших страны Ближневосточного и Североафриканского региона, получивших название "арабская весна".

Статья "Жизнь ухудшилась, но демократия необходима. "Арабская весна" 10 лет спустя" подытожила произошедшие события. В статье приводились результаты крупнейшего в истории Ближнего Востока исследования, проведенного в 2020 году Центром арабских политических анализов. При этом использовались результаты исследования английской газеты Guardian и Социологического центра YouGov, которое охватывало Судан, Тунис, Алжир, Ирак, Египет, Ливию, Сирию и Йемен. 91% респондентов заявили, что в их стране высокий уровень коррупции. Половина из восьми стран, пострадавших от "арабской весны" (Судан, Тунис, Алжир, Ирак, Египет, Ливия, Сирия и Йемен), продолжают иметь вооруженные конфликты, а экономика остается разрушенной. В основном во всех этих странах большинство не надеется на лучшее будущее для своих детей, а в Сирии и Йемене пессимистов почти в десять раз больше, чем оптимистов.

"Арабскую весну" вспоминают и сегодня. Правда, не из-за анализов или прихода весны. А из-за второго "самита демократии", состоявшегося 29-30 марта по инициативе администрации Джозефа Байдена, которая объявила о стратегии поддержки демократии на глобальном уровне. Если посмотреть на основные тезисы первого и второго саммита, то прослеживается некая схожесть с вышеупомянутой статьей Би-би-си - "Жить стало хуже, а нужна демократия". Фактически создается некая идеология - "если вы голодны, даже если идет гражданская война, демократия совершенно необходима".

Одним из главных "пиарщиков" этой прогнившей идеологии является Саманта Пауэр - глава Агентства США по международному развитию (USAID), пытающаяся сделать так называемый и вымышленный "геноцид армян" актуальной темой современности, выдвигая идейно-правовые основания за его признание. Армяне не остались в долгу и в 2018 году удостоили ее премии "Аврора" фонда, основанного Рубеном Варданяном.

Вот, что сказала Паэур во время своего визита в Ереван: "Если бы Рубен Варданян отвечал за мир на Ближнем Востоке, не было бы войн".

Саманта Пауэр работала представителем США в ООН, курировала вопросы внешней политики в администрации Обамы и не могла знать, что Варданян является прислужником политического руководства и спецслужб России. Возможно, Варданян был слишком щедр по отношению к Саманте, и бывший посол США, нынешняя глава USAID, начала прислушиваться не к уму и разуму, а суммам в банковском счете.

Проблема в том, что госпожа Пауэр борется и работает над распространением демократии по всему миру от имени Соединенных Штатов. В это время возникает закономерный вопрос, "к чьему голосу прислушивается Саманта Пауэр в насаждении демократии?

Должность главы USAID дает широкие возможности, и в настоящее время Саманта максимально использует эти возможности для поддержки Армении, которую называют одним из "символов демократии". Во время первого Саммита, состоявшегося в прошлом году, было объявлено, что в рамках усилий по поддержке демократии будет создано "Демократическое партнерство" под эгидой USAID, основной задачей которого будет поддержка усилий правительств, приверженных делу демократических реформ, а также помочь здоровью, энергетике и бизнесу. Другая программа агентства People-Driven будет поддерживать массовые движения, возглавляемые женщинами и молодежными лидерами, которые стремятся добиться позитивных изменений. Хотя официально об этом не сообщалось, можно с уверенностью сказать, что значительная часть из более чем 421 миллиона долларов, выделенных в прошлом году на поддержку демократии, была отдана Армении и ее премьер-министру Николу Пашиняну. В 2003 году главным спонсором в Грузии был Фонд Сороса, сейчас главным меценатом в Армении является Саманта Пауэр.

Барак Обама называл ее "одним из наших величайших умов в международной политике" и говорил, что "она показала, что мировое сообщество несет моральную ответственность и глубоко заинтересовано в разрешении кризисов и защите человеческого достоинства". Это были громкие и пафосные слова в стиле Обамы, но так ли это на самом деле? Конечно, нет, ведь Саманта Пауэр ниразу не упомянула об оккупации земель Азербайджана Арменией и о том, что почти 1 миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате армянской агрессии. В своем выступлении на "Саммите демократии" она отметила, что USAID придерживается политики справедливости при поддержке демократии. Однако о том, насколько развито чувство справедливости у госпожи Саманты, можно судить по ее отношению к Азербайджану.

Тот факт, что глава USAID осуждает азербайджанских экоактивистов, проводящих акцию на дороге Лачин-Ханкенди, повторяя тезисы своего старого приятеля Варданяна, свидительствует о том, что никаким борцом за справедливость и демократию Саманта не является, ибо у нее отсутствует высокая моральная ответственность.

Рассуждая о своей извращенной демократии, США делят на чужих и своих не только тех, кого считают диктаторами, но и страны, где хотят установить демократию. Друзьям предоставляется возможность двигаться к сытому желудку по долгому и мучительному пути демократии. Штаты дорожат ими больше и выделяют им деньги. Сейчас, благодаря Саманте Пауэр, Армения преподносится, как "родная, стремящаяся к демократии". Именно поэтому, согласно новым концепциям поддержки демократии, Армения классифицируется как "многообещающая страна".

При этом ограничение Пашиняном свободы слова, фактическое подчинение судебной системы и контроль экономики его окружением оцениваются как необходимые жертвы на пути укрепления демократии. То, что Армения является членом Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, которую контролирует Россия, Штаты не волнует.