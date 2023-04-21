Тюркские народы должны поддерживать друг друга в трудные времена.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи Аллахшукур Пашазаде.

"В братской Турции страшное землетрясение унесло жизни 55 тысяч человек, это большое испытание, и необходимо, чтобы в трудные дни тюркские народы поддерживали друг друга", - сказал Пашазаде.

Он отметил, что главы тюркских государств сообща преодолеют эти трудности.

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