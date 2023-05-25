Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

Как передает Day.Az, об этом она написала в Twitter.

"Я провела очень важную встречу с президентом Сербии, мы обсудили развитое на высоком уровне стратегическое партнерство, а также дружеские отношения между нашими странами", - говорится в публикации.