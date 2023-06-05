Как события в Гяндже повлияли на будущее Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

30 лет назад произошли события в Гяндже, которые, без сомнения, повлияли на дальнейшую жизнь Азербайджана и азербайджанского народа.

Но перед тем как говорить о последствиях, необходимо затронуть то, что происходило в первые годы независимости страны. Реальность была такова, что Народный фронт и Мусават уверенно вели страну к развалу, гражданской войне и полной потере суверенитета. Причин, по которым азербайджанцам пришлось пережить такую ситуацию, было несколько. Очевидная причина заключалась в том, что не было видения и понимания того, в каком направлении и как необходимо было двигаться стране. Неспособность задать это направление, в первую очередь являлось следствием неумелой, непрофессиональной и опасной политики, которая проводилась народным фронтом и мусаватистами. Эта политика и ее последствия, в первую очередь, ставили под угрозу интересы Азербайджана и азербайджанцев. По этой причине они могут считаться предательскими. Парадоксально в данной ситуации то, что эти силы позиционировали себя как борцы за интересы нации. Но действия, как говорится, громче слов.

Деятельность тандема НФА-Мусават привели к параличу страны во всех сферах, и особенно в политической и социальной. Ситуация усугублялась тем, что люди, ответственные за руководство страной, были неквалифицированными. В такой ситуации, в июне 1993 года, было принято решение о расформировании 709-й бригады под командованием Сурета Гусейнова. К сожалению, эти события привели к противостоянию внутри страны. Мы не будем вдаваться в подробности, так как намного важнее то, к чему они привели.

Важно понимать, что в те годы Азербайджан был совсем другой страной. Раздираемый врагами как внутренними, так и внешними, наша страна больше напоминала Судан, Афганистан, или Ирак, чем Азербайджан современного образца. Азербайджан не должен был оказаться в такой ситуации, и народу повезло, что был человек, который знал, как поступить в данной ситуации. Этим человеком был Гейдар Алиев, государственный деятель с богатейшим опытом, патриот своей страны, имеющий ясное понимание того как вознести страну из пучины кризиса к развитию.

5 июня, через день после событий в Гяндже, в результате которых пролилась братская кровь, Верховный Меджлис Нахчывана, под руководством Гейдара Алиева, выступил с заявлением.

"Дорогие земляки! Происшедшее вызвало гнев и возмущение в Нахчыване, как и в любой части Азербайджана. Мы считаем это покушением на нашу независимую государственность, ударом, нанесённым в спину азербайджанского государства, только-только начавшего делать первые, неуверенные шаги. Мы считаем, что совершившие это братоубийство преступные элементы льют воду на мельницу агрессора - Армении, в то время как часть Азербайджанской Республики находится под пятой врага, а внимание развитых государств мира к Азербайджану всё растёт... В этой тяжёлой ситуации мы, народные депутаты Нахчыванской АР, выражая мысли наших избирателей, призываем народ к единству с целью сохранения азербайджанской государственности!"

Тем временем, из Баку не было слышно ни слова, которое могло бы помочь преодолеть кризис. В силу ограниченного понимания ситуации и отсутствия дальновидности, в политическом руководстве рассматривали даже возможность эвакуации населения для бомбежки Гянджи.

В то время как ситуация становилась все более непредсказуемой, народ сказал свое слово и изъявил свою волю. Народ хотел возвращения Гейдара Алиева, человека, в котором азербайджанцы видели спасение и выход из сложной и тупиковой ситуации. Гейдар Алиев принял во внимание настоятельное требование народа и прибыл в Баку, что дало людям надежду и причину для оптимизма. Уже 13 июня Общенациональный Лидер направился в Гянджу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Изучив и проанализировав ситуацию, он вернулся и сказал свое решающее слово на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

15 июня 1993 года, по требованию народа, и следуя его воле, Гейдар Алиев был избран председателем Верховного совета Азербайджанской Республики. Во время своего исторического выступления в парламенте, он сказал следующее.

"Я с полной ответственностью осознаю тяжёлое, сложное и напряжённое положение Азербайджанской Республики. Взяв на себя эту обязанность, я понимаю собственную ответственность и сделаю всё от меня зависящее, исходя из ситуации. Считаю своей главной задачей сберечь, укрепить и развить государственную независимость Азербайджанской Республики - историческое достижение азербайджанского народа - на посту председателя Верховного совета. Государственная независимость Азербайджанской Республики должна обеспечиваться с основой на традициях Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918-м году, а также согласно современным требованиям и текущим мировым процессам. Я буду неустанно трудиться во имя достижения этой цели, и пусть никто не сомневается в том, что, где бы я ни был, я посвящу оставшуюся часть своей жизни исключительно развитию Азербайджанской Республики как независимого государства. В связи с этим хотел бы заявить, что, по моему мнению, Азербайджанская Республика отныне не утратит независимости, что бы с ней ни случилось, никогда вновь не станет частью какого-либо государства и не попадёт под влияние какого-либо другого государства".

В то время как Общенациональный Лидер проводил серьезную работу по улучшению ситуации в стране, президент Абульфаз Эльчибей тайно покинул страну. В результате, 24 июня парламент Азербайджана принял постановление о передаче президентских полномочий. В последующие дни, месяцы и годы, Общенациональный Лидер без устали трудился для достижения своей главной цели - развития Азербайджана. В его время была заложена основа современного Азербайджана, включая экономическую составляющую и политический фундамент, который позволил стране выстроить эффективную дипломатию. Также в те годы была сформирована основа армии, которая годы спустя, под предводительством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, освободила оккупированные территории.

Благодаря усилиям Общенационального Лидера была заложена основа современного Азербайджана. Выполнить этот исторический долг мог только такой исторический деятель, как Гейдар Алиев, опытный политик, патриот и сильный лидер. Общенациональный Лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан от катастрофы и направил его на путь развития, сделал нашу независимость вечной.

В дальнейшем эту миссию продолжил Ильхам Алиев, превратив Азербайджан в сильное государство и восстановив нашу территориальную целостность, что все эти долгие годы так сильно беспокоило азербайджанцев по всему миру.